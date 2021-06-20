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    Посеред канівського моря виловили жінку з дитиною на надувному матраці

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    Плавців виловили за півтора кілометри від берега - Посеред канівського моря виловили жінку з дитиною на надувному матраці

    Плавців виловили за півтора кілометри від берега

    Фото: ГУ ДСНС України у Черкаській області

    Плавці в безпеці та їхньому здоров’ю ніщо не загрожує

    20 червня о 14:30 на пункт зв'язку 10-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, неподалік бази відпочинку «Купава Канівська», що на Канівщині, на відстані близько 1,5 км від берегу перебувають на надувному матраці та не можуть самостійно дістатися берега жінка з дитиною, повідомляє ДСНС.

    Канівські рятувальники, які на моторному човні прибули на місце події, доставили потерпілих до берега.

    Внаслідок події ніхто не постраждав.

    Як повідомлялося раніше, у Маріуполі батьки витягли немовля на тонкий лід, що викликали обурення рятувальників.

    Теги: Дніпро рятувальники
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    Посеред канівського моря виловили жінку з дитиною на надувному матраці