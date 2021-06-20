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    На Київщині потонуло три особи, з них двоє дітей

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    У Київській області потонули три особи - На Київщині потонуло три особи, з них двоє дітей
    У Київській області потонули три особи
    Фото з відкритих джерел

    Трагедія сталася під час відпочинку на Київському водосховищі

    Поблизу села Лебедівка на Київщині потонули двоє осіб, одна з яких дитина, ще одна дитина померла згодом у кареті швидкої. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Зазначається, що під час відпочинку на Київському водосховищі поблизу с. Лебедівка Вишгородського району зникли 2 особи, одна з яких – дитина 2011 року народження. Попередньо, вони потонули.

    Ще одну дитину, 2017 року народження, було врятовано місцевим населенням, однак вона померла в кареті швидкої допомоги.

    До пошукових робіт від ДСНС залучено 11 осіб, з них 6 водолазів, та 3 одиниці техніки, зокрема 1 човен.

    Цього ж дня о 19:00 до ДСНС надійшла інформація, що на р. Кам’янка поблизу с. Триліси Фастівського району потонула ще одна людина. На човні перебувало 8 осіб, з них 7 осіб самостійно дісталися до берега.

    Нагадаємо, 16 травня з озера Опечень в Оболонському районі столиці водолази дістали тіло чоловіка.

    ДСНС нагадує, що під час відпочинку біля води заборонено:

    • купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
    • вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
    • стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;
    • купатися наодинці;
    • використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання.
    • плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
    • вживати спиртні напої до та під час купання;
    • підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
    • допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
    • подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
    • дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
    • купання дітей без супроводу дорослих.

    За два тижні травня в Україні потонули 43 людини, з яких троє дітей. Лише 14 травня на водоймах загинули троє людей.

    Як повідомлялося раніше, 25 квітня в річці Десенка у Дніпровському районі столиці на поверхні води було виявлено тіло жінки

    Теги: трагедія Київ ДСНС плавання потонули час
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    На Київщині потонуло три особи, з них двоє дітей