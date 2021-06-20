На Київщині потонуло три особи, з них двоє дітей
Трагедія сталася під час відпочинку на Київському водосховищі
Зазначається, що під час відпочинку на Київському водосховищі поблизу с. Лебедівка Вишгородського району зникли 2 особи, одна з яких – дитина 2011 року народження. Попередньо, вони потонули.
Ще одну дитину, 2017 року народження, було врятовано місцевим населенням, однак вона померла в кареті швидкої допомоги.
До пошукових робіт від ДСНС залучено 11 осіб, з них 6 водолазів, та 3 одиниці техніки, зокрема 1 човен.
Цього ж дня о 19:00 до ДСНС надійшла інформація, що на р. Кам’янка поблизу с. Триліси Фастівського району потонула ще одна людина. На човні перебувало 8 осіб, з них 7 осіб самостійно дісталися до берега.
Нагадаємо, 16 травня з озера Опечень в Оболонському районі столиці водолази дістали тіло чоловіка.
ДСНС нагадує, що під час відпочинку біля води заборонено:
- купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
- вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
- стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;
- купатися наодинці;
- використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання.
- плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
- вживати спиртні напої до та під час купання;
- підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
- допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
- подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
- дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
- купання дітей без супроводу дорослих.
За два тижні травня в Україні потонули 43 людини, з яких троє дітей. Лише 14 травня на водоймах загинули троє людей.
Як повідомлялося раніше, 25 квітня в річці Десенка у Дніпровському районі столиці на поверхні води було виявлено тіло жінки