На Київщині потонуло три особи, з них двоє дітей

У Київській області потонули три особи

Трагедія сталася під час відпочинку на Київському водосховищі

Поблизу села Лебедівка на Київщині потонули двоє осіб, одна з яких дитина, ще одна дитина померла згодом у кареті швидкої. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що під час відпочинку на Київському водосховищі поблизу с. Лебедівка Вишгородського району зникли 2 особи, одна з яких – дитина 2011 року народження. Попередньо, вони потонули.

Ще одну дитину, 2017 року народження, було врятовано місцевим населенням, однак вона померла в кареті швидкої допомоги.

До пошукових робіт від ДСНС залучено 11 осіб, з них 6 водолазів, та 3 одиниці техніки, зокрема 1 човен.

Цього ж дня о 19:00 до ДСНС надійшла інформація, що на р. Кам’янка поблизу с. Триліси Фастівського району потонула ще одна людина. На човні перебувало 8 осіб, з них 7 осіб самостійно дісталися до берега.

Нагадаємо, 16 травня з озера Опечень в Оболонському районі столиці водолази дістали тіло чоловіка.

ДСНС нагадує, що під час відпочинку біля води заборонено:

купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;

вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;

купатися наодинці;

використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання.

плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;

вживати спиртні напої до та під час купання;

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;

дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;

купання дітей без супроводу дорослих.

За два тижні травня в Україні потонули 43 людини, з яких троє дітей. Лише 14 травня на водоймах загинули троє людей.

Як повідомлялося раніше, 25 квітня в річці Десенка у Дніпровському районі столиці на поверхні води було виявлено тіло жінки