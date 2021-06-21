На Дністрі надзвичайники врятували сімох людей, човен яких вийшов із ладу
Човен дрейфував річкою у бік Чернівецькій області
На річці Дністер у Хмельницькій області рятувальники допомогли групі із семи людей, які дрейфували на човні за течією річки у бік Буковини, повідомили в пресцентрі ДСНС.
Так, 20 червня о 18:00 на водолазно-рятувальний пост №2 села Рудківці Кам'янець-Подільського району надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що в акваторії річки Дністер поблизу села Куражин пливе човен із людьми на борту, які подають сигнали про допомогу.
Як з'ясувалося, човен із сімома людьми вийшов із ладу і дрейфував річкою у бік Чернівецькій області. Бійці ДСНС оперативно доставили громадян і їхній плавзасіб до берега. У результаті інциденту ніхто не травмувався.
Напередодні поблизу села Лебедівка на Київщині потонули двоє осіб, одна з яких дитина, ще одна дитина померла згодом у кареті швидкої.
Також у неділю, 20 червня, надзвичайникам вдалося врятувати жінку з дитиною на надувному матраці, яку віднесло на велику відстань від берега.
ДСНС нагадує, що під час відпочинку біля води заборонено:
- купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
- вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
- стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;
- купатися наодинці;
- використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання.
- плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
- вживати спиртні напої до та під час купання;
- підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
- допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
- подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
- дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
- купання дітей без супроводу дорослих.