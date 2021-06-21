На Дністрі надзвичайники врятували сімох людей, човен яких вийшов із ладу

Люди на борту подавали сигнали про допомогу

Човен дрейфував річкою у бік Чернівецькій області

На річці Дністер у Хмельницькій області рятувальники допомогли групі із семи людей, які дрейфували на човні за течією річки у бік Буковини, повідомили в пресцентрі ДСНС.

Так, 20 червня о 18:00 на водолазно-рятувальний пост №2 села Рудківці Кам'янець-Подільського району надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що в акваторії річки Дністер поблизу села Куражин пливе човен із людьми на борту, які подають сигнали про допомогу.

Як з'ясувалося, човен із сімома людьми вийшов із ладу і дрейфував річкою у бік Чернівецькій області. Бійці ДСНС оперативно доставили громадян і їхній плавзасіб до берега. У результаті інциденту ніхто не травмувався.

Напередодні поблизу села Лебедівка на Київщині потонули двоє осіб, одна з яких дитина, ще одна дитина померла згодом у кареті швидкої.

Також у неділю, 20 червня, надзвичайникам вдалося врятувати жінку з дитиною на надувному матраці, яку віднесло на велику відстань від берега.

ДСНС нагадує, що під час відпочинку біля води заборонено: