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    На Буковині водна стихія зруйнувала село: постраждали люди, тварини і хати (фото)

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    На Буковині водна стихія зруйнувала село: постраждали люди, тварини і хати (фото)
    Фото: acc.cv.ua

    Наразі триває ліквідація наслідків паводку та підрахунок збитків.

    У селі Вікно Заставнівської громади, внаслідок учорашньої негоди постраждало, за попередніми даними, понад 60 будинків. Там два потоки ринули з шаленою швидкістю на село. Вода несла тварин, сміття і зносила все на своєму шляху. Про це повідомляє ІА АСС.

    Наразі невідомі причини такого лиха. Однією з причин місцеві називають сильну зливу, яка йшла понад три години. На даний час вода трохи спала, але городи і подвір’я у низині все ще у воді. Люди відкачують воду з криниць, прибирають лопатами намул, рятувальники допомагають місцевим мешканцям боротись із наслідками негоди.

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    На Буковині водна стихія зруйнувала село: постраждали люди, тварини і хати (фото)
    На Буковині водна стихія зруйнувала село: постраждали люди, тварини і хати (фото)
    На Буковині водна стихія зруйнувала село: постраждали люди, тварини і хати (фото)
    На Буковині водна стихія зруйнувала село: постраждали люди, тварини і хати (фото)
    На Буковині водна стихія зруйнувала село: постраждали люди, тварини і хати (фото)

    Відомо, що потік води зруйнував один покинутий будинок. Не обійшлось і без героїчних вчинків. Місцевий підприємець, власник крамниці, рятував дітей з водного полону. Малюки були налякані та плакали, а вода вже прибувала у хату. Одна дитина вже впала у воду, але її вдалось врятувати. Наразі триває ліквідація наслідків паводку та підрахунок збитків.

    Тим часом, в Ізмаїлі Одеської області під час денної зливи випало 61% від місячної норми опадів. В результаті затопило вулиці, а частина міста виявилася знеструмленою. Про це повідомив на своїй сторінці Facebook міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко.

    Як розповів мер, за інформацією Дунайської гідрометобсерваторії, за 48 хвилин дощу випало 36 мм опадів (місячна норма червня – 59 мм), що є стихійним гідрометеорологічним явищем.

    Теги: стихійні лиха вода рятувальники село дощ
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    На Буковині водна стихія зруйнувала село: постраждали люди, тварини і хати (фото)