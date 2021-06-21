На Буковині водна стихія зруйнувала село: постраждали люди, тварини і хати (фото)

Наразі триває ліквідація наслідків паводку та підрахунок збитків.

У селі Вікно Заставнівської громади, внаслідок учорашньої негоди постраждало, за попередніми даними, понад 60 будинків. Там два потоки ринули з шаленою швидкістю на село. Вода несла тварин, сміття і зносила все на своєму шляху. Про це повідомляє ІА АСС.

Наразі невідомі причини такого лиха. Однією з причин місцеві називають сильну зливу, яка йшла понад три години. На даний час вода трохи спала, але городи і подвір’я у низині все ще у воді. Люди відкачують воду з криниць, прибирають лопатами намул, рятувальники допомагають місцевим мешканцям боротись із наслідками негоди.

Відомо, що потік води зруйнував один покинутий будинок. Не обійшлось і без героїчних вчинків. Місцевий підприємець, власник крамниці, рятував дітей з водного полону. Малюки були налякані та плакали, а вода вже прибувала у хату. Одна дитина вже впала у воду, але її вдалось врятувати. Наразі триває ліквідація наслідків паводку та підрахунок збитків.

Тим часом, в Ізмаїлі Одеської області під час денної зливи випало 61% від місячної норми опадів. В результаті затопило вулиці, а частина міста виявилася знеструмленою. Про це повідомив на своїй сторінці Facebook міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко.