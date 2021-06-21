Вибух у багатоповерхівці під Києвом: є постраждалі (фото, відео)

Серед госпіталізованих 1 дитина 2008 року народження

Під Києвом у селі Білогородка стався вибух у багатоповерховій будівлі. Людей евакуюють, є постраждалі. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

Вибух стався в п'ятиповерхівці в селі Білогородка Бучанського району Київської області о 13: 20. Рятувальники уточнюють, що це сталося на третьому поверсі в квартирі.

Після цього сталося загоряння в будинку. Рятувальникам довелося евакуювати 40 жителів п'ятиповерхівки.

«Пожежа поширилася на 4, 5 поверхи і покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає, в квартирі зруйновані вікна», – йдеться в повідомленні.

У результаті того, що сталося постраждали 6 осіб. Двоє людей відправили до лікарні. Серед госпіталізованих 1 дитина 2008 року народження. Решта постраждалих після огляду лікарями від госпіталізації відмовилися.

Повідомляється, що для боротьби з пожежею рятувальники залучили 53 людини особового складу та 12 одиниць техніки.