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    Вибух у багатоповерхівці під Києвом: є постраждалі (фото, відео)

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    Вибух у багатоповерхівці під Києвом: є постраждалі (фото, відео)

    Серед госпіталізованих 1 дитина 2008 року народження

    Під Києвом у селі Білогородка стався вибух у багатоповерховій будівлі. Людей евакуюють, є постраждалі. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

    Вибух стався в п'ятиповерхівці в селі Білогородка Бучанського району Київської області о 13: 20. Рятувальники уточнюють, що це сталося на третьому поверсі в квартирі.

    Після цього сталося загоряння в будинку. Рятувальникам довелося евакуювати 40 жителів п'ятиповерхівки.

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    Вибух у багатоповерхівці під Києвом: є постраждалі (фото, відео)
    Вибух у багатоповерхівці під Києвом: є постраждалі (фото, відео)
    Вибух у багатоповерхівці під Києвом: є постраждалі (фото, відео)

    «Пожежа поширилася на 4, 5 поверхи і покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає, в квартирі зруйновані вікна», – йдеться в повідомленні.

    У результаті того, що сталося постраждали 6 осіб. Двоє людей відправили до лікарні. Серед госпіталізованих 1 дитина 2008 року народження. Решта постраждалих після огляду лікарями від госпіталізації відмовилися.

    Повідомляється, що для боротьби з пожежею рятувальники залучили 53 людини особового складу та 12 одиниць техніки.

    Нагадаємо, рівно рік тому, 21 червня, стався вибух у багатоповерхівці на Позняках у Києві. Тоді шматки металопластикових конструкцій та бетону розлетілися на відстань близько 100 метрів від будинку. Уламки бетону розбили скло у машинах, які були припарковані на автостоянці неподалік від будинку.

    Теги: пожежа вибух Київ ДСНС рятувальники
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    Вибух у багатоповерхівці під Києвом: є постраждалі (фото, відео)