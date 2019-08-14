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    Новини

    У Дніпрі компанія чоловіків обстріляла автомобіль

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    Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 3-х до 7 років

    Співробітники Національної поліції встановили і затримали 5 людей за підозрою в обстрілі автомобіля в Дніпрі.

    Про це повідомила пресслужба управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

    «11 серпня близько 23:00 на вул. Баженова в Дніпрі чоловіки на автомобілі BMW Х5 почали стріляти по чужій машині, після чого поїхали з місця події. У результаті автомобіль отримав пошкодження, люди не постраждали. Під час огляду місця події поліцейські виявили пістолет для стрільби гумовими кулями і стріляні гільзи. Зброю вилучено та направлено на експертизу», - сказано в повідомленні.

    За скоєння злочину патрульні поліцейські спільно з працівниками Шевченківського ВП встановили та опитали п’ятьох місцевих жителів віком від 20 до 31 року.

    Всі вони затримані в порядку ст. 208 КПКУ. Двом чоловікам вручена підозра у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

    Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 3-х до 7 років.

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