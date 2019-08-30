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    Бородянський представив керівників напрямків Офісу гуманітарної політики

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    Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський - Бородянський представив керівників напрямків Офісу гуманітарної політики
    Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський
    Фото: facebook.com

    Міністр культури, молоді та спорту зазначив, що координатора напрямку Релігія поки що шукають, а координатора напрямку Молодіжна політика буде названо пізніше

    Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський представив команду Офісу з розробки гуманітарної політики. Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

    «Я радий, що нарешті можу представити більшу частину команди Офісу з розробки гуманітарної політики України», - йдеться в повідомленні.

    Бородянський перерахував координаторів напрямків:

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    • Музеї та заповідники - Марія Задорожня;
    • Спорт - Володимир Шумилін;
    • Кіно - Вікторія Ярмощук;
    • Медіа та інформаційна безпека - Федір Гречанінов;
    • Театр - Андрій Палатний;
    • Музика - Галина Григоренко;
    • Туризм - Павло Корнієнко;
    • Благодійність та волонтерством - Валерія Татарчук;
    • Книги і видавнича індустрія - Антон Мартинов;
    • Гуманітарна та інформаційна політика тимчасово окупованих територій - Олександра Дворецька.

    Бородянський зазначив, що координатора напрямку Релігія поки що шукають, а координатора напрямку Молодіжна політика буде названо пізніше.

    «На цей час всі наші координатори напрямків поєднують роботу над розробкою гуманітарної політики та своє персональне місце роботи і працюють з нами як активні представники своїх сфер, беззаперечні експерти та люди, яким просто не байдуже, як буде розвиватися гуманітарна сфера в Україні», - підсумував Бородянський.

    Як повідомлялось, Верховна Рада 29 серпня підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

    Під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду. Адже за законом сьогодні уряд Гройсмана склав повноваження.

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