Бородянський представив керівників напрямків Офісу гуманітарної політики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський Фото: facebook.com

Міністр культури, молоді та спорту зазначив, що координатора напрямку Релігія поки що шукають, а координатора напрямку Молодіжна політика буде названо пізніше

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський представив команду Офісу з розробки гуманітарної політики. Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Я радий, що нарешті можу представити більшу частину команди Офісу з розробки гуманітарної політики України», - йдеться в повідомленні.

Бородянський перерахував координаторів напрямків:

Музеї та заповідники - Марія Задорожня;

Спорт - Володимир Шумилін;

Кіно - Вікторія Ярмощук;

Медіа та інформаційна безпека - Федір Гречанінов;

Театр - Андрій Палатний;

Музика - Галина Григоренко;

Туризм - Павло Корнієнко;

Благодійність та волонтерством - Валерія Татарчук;

Книги і видавнича індустрія - Антон Мартинов;

Гуманітарна та інформаційна політика тимчасово окупованих територій - Олександра Дворецька.

Бородянський зазначив, що координатора напрямку Релігія поки що шукають, а координатора напрямку Молодіжна політика буде названо пізніше.

«На цей час всі наші координатори напрямків поєднують роботу над розробкою гуманітарної політики та своє персональне місце роботи і працюють з нами як активні представники своїх сфер, беззаперечні експерти та люди, яким просто не байдуже, як буде розвиватися гуманітарна сфера в Україні», - підсумував Бородянський.

Як повідомлялось, Верховна Рада 29 серпня підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду. Адже за законом сьогодні уряд Гройсмана склав повноваження.