Бородянський представив керівників напрямків Офісу гуманітарної політики
Міністр культури, молоді та спорту зазначив, що координатора напрямку Релігія поки що шукають, а координатора напрямку Молодіжна політика буде названо пізніше
Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський представив команду Офісу з розробки гуманітарної політики. Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
«Я радий, що нарешті можу представити більшу частину команди Офісу з розробки гуманітарної політики України», - йдеться в повідомленні.
Бородянський перерахував координаторів напрямків:
- Музеї та заповідники - Марія Задорожня;
- Спорт - Володимир Шумилін;
- Кіно - Вікторія Ярмощук;
- Медіа та інформаційна безпека - Федір Гречанінов;
- Театр - Андрій Палатний;
- Музика - Галина Григоренко;
- Туризм - Павло Корнієнко;
- Благодійність та волонтерством - Валерія Татарчук;
- Книги і видавнича індустрія - Антон Мартинов;
- Гуманітарна та інформаційна політика тимчасово окупованих територій - Олександра Дворецька.
Бородянський зазначив, що координатора напрямку Релігія поки що шукають, а координатора напрямку Молодіжна політика буде названо пізніше.
«На цей час всі наші координатори напрямків поєднують роботу над розробкою гуманітарної політики та своє персональне місце роботи і працюють з нами як активні представники своїх сфер, беззаперечні експерти та люди, яким просто не байдуже, як буде розвиватися гуманітарна сфера в Україні», - підсумував Бородянський.
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