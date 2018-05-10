У Дніпрі поліція склала адмінпротокол за опудало сепаратиста

Активісти створили «опудало сепаратиста-ватника» з червоною зіркою на шапці, «георгіївською стрічкою»

У Дніпрі поліція склала протокол про адміністративне правопорушення на активіста через опудало сепаратиста, на яке була прикріплена георгіївська стрічка. Інцидент стався неподалік пам’ятника Слави, розповів громадський активіст Сергій Карноза, на якого склали протокол, передає «Радіо Свобода». За його словами, активісти створили



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Активісти створили «опудало сепаратиста-ватника» з червоною зіркою на шапці, «георгіївською стрічкою»

У Дніпрі поліція склала протокол про адміністративне правопорушення на активіста через опудало сепаратиста, на яке була прикріплена георгіївська стрічка. Інцидент стався неподалік пам’ятника Слави, розповів громадський активіст Сергій Карноза, на якого склали протокол, передає «Радіо Свобода».

За його словами, активісти створили «опудало сепаратиста-ватника» з червоною зіркою на шапці, «георгіївською стрічкою» та муляжами радянських нагород на грудях, а також табличкою «Привет! Я из Рассии. Давай абнимемся». Таким чином вони хотіли поіронізувати над проросійськи налаштованими громадянами. Лялька також мала пародіювати акцію «Давай обнімемось», запущену російськими пропагандистами в соцмережах.

Поряд з опудалом активісти розгорнули плакати з написами «Геть російських окупантів та їхніх посіпак!», «За роки Другої світової війни було спалено більше 670 українських сіл» тощо.

Як розповів Сергій Карноза, «георгіївська стрічка», прикріплена на груди манекена, має свою історію: торік її забрали на заходах з нагоди 9 травня в проросійськи налаштованих громадян. «Я виявився єдиним учасником «парада пабєди», який використав заборонену символіку і був за це оштрафований. Точніше, використав наш росіянський «гість», але протокол склали на мене», – зазначив Сергій Карноза.

У поліції підтвердили, що на активіста було складено протокол за частиною 1 статті 173-3 КпАП (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки). Стрічку вилучили. Стаття передбачає покарання штрафом від 2700 до 5400 грн або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Водночас журналісти зафіксували громадян, які поряд з портретами загиблих на війні предків розміщували листівки з «георгіївською стрічкою».