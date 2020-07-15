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    У Дніпрі сильна злива розмила дорогу: фото і відео

    • Розсилка
    Злива в Дніпрі розмила дорогу - У Дніпрі сильна злива розмила дорогу: фото і відео
    Злива в Дніпрі розмила дорогу

    Мешканці Дніпра в черговий раз постраждали від негоди

    Вночі 14-го липня на Селянському спуску через зливи розмило дороги, від негоди також постраждали декілька будинків.

    Про це стало відомо з телеграм-каналу «Дніпро Зараз».

    Через нічну зливу підтоплені також підвали будинку за адресою Сімферопольська, 19А.

    За півтора місяці дощі «знищують» дороги на ділянці вже в третій раз. Через десять днів після ремонту, 28-го травня на Селянському спуску дощі сильно пошкодили дороги.

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    У Дніпрі сильна злива розмила дорогу: фото і відео
    У Дніпрі сильна злива розмила дорогу: фото і відео
    У Дніпрі сильна злива розмила дорогу: фото і відео
    У Дніпрі сильна злива розмила дорогу: фото і відео
    У Дніпрі сильна злива розмила дорогу: фото і відео
    У Дніпрі сильна злива розмила дорогу: фото і відео
    У Дніпрі сильна злива розмила дорогу: фото і відео
    У Дніпрі сильна злива розмила дорогу: фото і відео
    У Дніпрі сильна злива розмила дорогу: фото і відео
    У Дніпрі сильна злива розмила дорогу: фото і відео

    У червні після рясного провали грунту знову з'явилися, кілька дерев впало, комунальникам довелося відкачувати мул.

    Як повідомляли підрядники 34-му каналу, на ремонт асфальту і установку освітлення з тротуарами з міського бюджету було виділено 20 мільйонів гривень.

    дороги Дніпро ремонт
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