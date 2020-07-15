У Дніпрі сильна злива розмила дорогу: фото і відео



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Злива в Дніпрі розмила дорогу

Мешканці Дніпра в черговий раз постраждали від негоди

Вночі 14-го липня на Селянському спуску через зливи розмило дороги, від негоди також постраждали декілька будинків.

Про це стало відомо з телеграм-каналу «Дніпро Зараз».

Через нічну зливу підтоплені також підвали будинку за адресою Сімферопольська, 19А.

За півтора місяці дощі «знищують» дороги на ділянці вже в третій раз. Через десять днів після ремонту, 28-го травня на Селянському спуску дощі сильно пошкодили дороги.

У червні після рясного провали грунту знову з'явилися, кілька дерев впало, комунальникам довелося відкачувати мул.

Як повідомляли підрядники 34-му каналу, на ремонт асфальту і установку освітлення з тротуарами з міського бюджету було виділено 20 мільйонів гривень.