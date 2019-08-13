У Дніпрі співробітник поліції скоїв самогубство на робочому місці



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Поліцейський вистрілив собі в голову з табельного пістолета

Під час несення служби в Дніпрі наклав на себе руки співробітник відділення поліції аеропорту.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє УНН.

Як зазначається, співробітник поліції, 1978 року народження, закрився в кімнаті відпочинку і вистрілив собі в голову з табельного пістолета.

За інформацією джерела, поліцейський направив прощальне SMS-повідомлення своїй знайомій, а також написав записку, в якій просить вибачення.

За фактом інциденту було розпочато досудове розслідування. Встановлюються мотиви такого вчинку.