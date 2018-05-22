У Дніпрі спіймали посадовців фіскальної служби, які завдали державі збитків на понад 12 млн грн

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Посадовці змінили податкову звітність підприємства під час перевірок щодо слати податків на додану вартість

У Дніпрі викрили головного державного ревізора-інспектора та заступника начальника одного з відділів районної Державної податкової інспекції ГУ ДФС, дії яких спричинили державі збитків на суму 12,2 млн грн. Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

За фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем) прокуратурою Дніпропетровської області спільно з працівниками Управління внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС та Управління захисту економіки Національної поліції в області було викрито службовців, які зловживали своїм службовим становищем та завдали своїми діями значні збитки державі.

«У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років сільськогосподарський виробничий кооператив, використовуючи спеціальний режим оподаткування, здійснював операції з постачання молочної продукції, хоча фактично до визначених законодавством критеріїв щодо такої категорії платників податків не підпадав та не є виробником молочної продукції. В результаті використання спеціального режиму оподаткування, підприємство не доплатило до бюджету грошові кошти у сумі понад 12,2 млн грн» - повідомляють у перс-службі прокуратури міста Дніпро.

Також відомо, що посадовці навмисно порушили Податковий кодекс України, змінивши податкову звітність підприємства під час перевірок щодо слати податків на додану вартість.

Наразі триває досудове розслідування.