У Дніпрі сталася пожежа в обласній лікарні ім. Мечникова

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Фото: ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

Під час пожежі з 6-го, 7-го, 8-го поверхів лікарні евакуювали 92 людини

В ніч на середу, 30 травня, в Дніпрі виникла пожежа в обласній клінічній лікарні ім. Мечникова.

Про це заявили у прес-службі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Повідомлення про пожежу у лікарні надійшло о 00:43.

«Горіли меблі в порожній палаті №3 на площі 30 кв м на 7-му поверсі хірургічного відділення для хворих чорнобильського контингенту», - розповіли у ДСНС.

Внаслідок пожежі постраждала пацієнтка 1956 року народження, яка перебувала у сусідній палаті. Жінку з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння переведено до реанімаційного відділення.

Під час пожежі з 6-го, 7-го, 8-го поверхів рятувальники спільно з медпрацівниками евакуювали 92 людини.

Пожежу ліквідовано о 01:29. Причину загоряння встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, у м. Вишневому Києво-Святошинського району Київської області сталася пожежа на складі вторсировини.