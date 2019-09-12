У Дніпрі з могил бійців АТО прибрали українські прапори



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Фото: Галина Пугачева / Facebook

У міській раді повідомили, що флагштоки були встановлені без відома мерії, і на адресу відомства «почали надходити скарги»

У Дніпрі на Краснопільському кладовищі комунальники зняли українські прапори, які активісти встановили біля могил загиблих військових ЗСУ. Про це з посиланням на директора департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлію Дмитрову повідомляє Радіо Свобода у четвер, 12 вересня.

За її словами, група людей без узгодження з мерією і адміністрацією кладовища встановили десятки металевих флагштоків з прапорами. Крім того, на адресу міської ради почали надходити скарги.

«У нас є робоча група, ми розробили стратегію впорядкування кладовища. Домовилися протягом півроку встановити однотипні пам'ятники на могилах бійців, імена яких були встановлені. Наступний момент - замінити хрести на могилах невстановлених бійців. Ми домовилися: встановити єдиний великий флагшток біля пам'ятної стели з державним прапором України, щоб на свята його піднімати, а під час жалобних заходів - приспускати. За цими всіма могилами стежить КП Ритуальні послуги, адміністрація Краснопільського кладовища, яка відповідає за порядок. І приходити і щось там самовільно робити біля чужих могил не можна. Принаймні треба було запитати», - сказала Юлія Дмитрова.

Вона стверджує, що прапори і флагштоки акуратно зняли і передали адміністрації кладовища.

Представниця ініціативної групи, яка встановлювала прапори, волонтерка батальйону Донбас Аліна Смирнова розповіла, що в серпні за свій рахунок вони встановили на кладовищі вісім прапорів батальйону і 21 прапор України. За її словами, зняття прапорів викликало обурення сімей загиблих та ініціаторів проекту.

«Ми будемо наполягати на тому, щоб принаймні прапори батальйону Донбас були повернуті на місце, на кожну могилу. На цьому кладовищі в цілому поховано 11 бійців Донбасу, родичі на цьому наполягають. Думаю, всі розуміють, що означає прапор батальйону для бійців. Якщо вони не повернуть прапори на місце, ми їх встановимо самі. А ще - документи про це ляжуть на стіл президенту», - пообіцяла Смирнова.