Боєць, який залишився без ноги, розповів про спецоперацію із вивезення Цемаха зі Сніжного



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Дмитро Гержан – крайній зліва, поруч із ним Олександр Колодяжний, загиблий під час операції із виведення Цемаха

Під час спецоперації із затримання Цемаха у Сніжному в червні від поранень загинув розвідник Олександр Колодяжний

Боєць, який дістав поранення під час операції з вивезення з ОРДЛО бойовика «ДНР» Володимира Цемаха, – це солдат 74-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ, 47-річний киянин Дмитро Гержан із позивним «Тритон».

Про це повідомляє проект Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.

Як відомо, в результаті спецоперації із затримання Цемаха у Сніжному в червні від поранень загинув розвідник Олександр Колодяжний.

«Тритон» каже, що саме Колодяжний напередодні розповів йому, що в районі Донецька вони спільно зі спецслужбами забиратимуть «подарунок», яким, власне, і виявився Цемах.

«Ми йшли за визначеним маршрутом, але натрапили на мінне поле. Саша йшов першим, хоча й прощупував все щупами, але все одно «зірвав» ПМН (протипіхотну міну – ред.). Я побіг, щоб допомогти йому, і сам підірвався. Одразу після поранення я перебував у свідомості – пам’ятаю навіть, як побачив свою відірвану стопу. Мене евакуювали у Курахове, Сашу – теж. Він був важкий, але якийсь час також був при свідомості», – розповів боєць.

Гержан на війну пішов добровольцем ще у 2014 році.

«У мобілізації мені тоді відмовили – у військоматі сказали, що загубили мою особисту справу. Але це не зупинило мене – я одразу ж пішов добровольцем у 5-й батальйон ДУК ПС», - каже боєць.

У добровольчому підрозділі Гержан пройшов багато найгарячіших точок війни, а контракт з 74-м орб солдат підписав майже рік тому.

Зараз «Тритон» проходить реабілітацію: вже має протез і звикає до нової металевої ноги.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH-17 та був свідком цих подій.

5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

Нагадаємо, Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.

Натомість у РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха.

Джерело: Крим.Реалії