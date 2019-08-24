День Незалежності: у Харкові пролунали сто дзвонів на згадку про Небесну сотню



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Фото Укрінформ

Кількасот харків'ян стали учасниками всеукраїнської акції «Сто дзвонів». Сто ударів дзвона пролунали у запису на згадку про Героїв Небесної сотні

Акція «Сто дзвонів» у пам'ять Героїв Небесної сотні - відбулася на площі Конституції у центрі Харкова в рамках відзначення Дня Незалежності.

Кількасот харків'ян - представники влади, воїни АТО/ООС, громадські активісти, волонтери, які прийшли на свято на площу Конституції, стали учасниками всеукраїнської акції «Сто дзвонів». Сто ударів дзвона пролунали у запису на згадку про Героїв Небесної сотні.

Тут же відбулося покладання квітів до монумента Незалежності та запуск синьо-жовтих повітряних кульок і віночка, складеного також з повітряних кульок у формі квітів. Під час концертної частини свої таланти продемонстрували вихованці міських дитячих хореографічних шкіл та артисти хору «Слобожанський».

«Сьогодні ми вітаємо з днем народження Незалежну Україну. Їй 28. Це вік, у якому вже є знання та досвід, проте досі багато енергії, прагнення до пізнання та змін. Такою і є Україна - відкритою до нового, енергійною та активною, країною великих перспектив. І її майбутнє залежить від кожного з нас, наші маленькі кроки складаються у великий шлях розвитку держави. Ми і є Україна. Щиро вітаю зі святом всіх земляків та особливі слова подяки адресую захисникам України. Ви відстоюєте свободу країни та її майбутнє. Вічна пам’ять тим, хто загинув за Україну. Слава тим, хто живе для неї сьогодні. З днем народження, Україно!», - з таким поздоровленням звернулася до людей на площі голова Харківської ОДА Юлія Світлична.

Вдень у рамках свята у Покровському сквері біля площі Конституції пройде лицарський турнір «Кубок Слобожанщини 2019» за участю бійців з Харкова, Сум, Запоріжжя, Одеси, Києва.

На площі Свободи та у Центральному парку культури та відпочину імені Горького відбудуться святкові заходи, зокрема концерти артистів з міст-побратимів Харкова, гастро-фестивалі на заводі «Арт-механіка», де у якості призів для переможців обіцяють річний запас рису та хінкалі.

Увечері центром міста з площі Конституції буде проведена Хода захисників Вітчизни за участю учасників АТО/ООС. На будівлі ОДА традиційний прапор України покажуть у 3D проєкції. У цьому ж форматі продемонструють 3D mapping show патріотичної тематики.

Джерело: Укрінформ