У навчаннях Rapid Trident-2019 візьмуть участь 3,6 тис. українських військових



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Фото: mil.gov.ua

Український контингент буде найчисленнішим

У п'ятницю, 13 вересня у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки розпочнуться двотижневі міжнародні навчання Rapid Trident-2019, у яких візьмуть участь понад 3600 українських військовослужбовців та 600 одиниць техніки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що окрім підрозділів України та США, погодження на участь у Rapid Trident-2019 надіслали оборонні відомства Великої Британії, Канади, Грузії, Литви, Туреччини, Молдови, Болгарії, Польщі, Румунії.

«Найбільший військовий контингент буде задіяний від Збройних Сил України. «Бойове ядро» складатимуть військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування «Захід». Ця військова частина була сформована вже під час бойових дій на Донбасі. Всі піхотинці, що плануються до участі у військових маневрах, мають реальний бойовий досвід. Також участь у Rapid Trident-2019 братимуть підрозділ Національної гвардії України та окремі підрозділи інших силових структур держави», - йдеться у повідомленні.

Відповідно до сценарію, українські воїни та військові підрозділи країн-партнерів навчатимуться протидіяти збройній агресії в умовах гібридної війни.

За час навчань військовослужбовці відпрацюють низку завдань бойового, логістичного та гуманітарного характеру.

Навчання триватиме до 28 вересня.