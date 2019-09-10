Мер Дніпра заявив, що Коломойський намагається захопити владу в місті



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Борис Філатов заявив, що Ігор Коломойський сконцентрувався на завданні рейдерського захоплення влади

Філатов розповів, що Коломойський нібито почав кампанію з його дискредитації за допомогою телеканалу «1 + 1»

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що олігарх Ігор Коломойський сконцентрувався на завданні рейдерського захоплення влади.

Про це Філатов заявив в ефірі телеканалу Newsone.

Філатов розповів, що Коломойський нібито почав кампанію з його дискредитації за допомогою телеканалу «1 + 1».

«Ігор Коломойський і його фінансова група сконцентрувалися на завданні рейдерського захоплення влади. Для цього зараз готується громадська думка в Дніпрі. Багато хто дивився ефір на «1 + 1«. Це чистої води «геббельсовщина». Так, робота мера пов’язана з брудом, брудом з каналізації, а не таким. Вони навіть знімали підставних городян», – сказав чиновник.

За його словами, вийшло не зовсім чесно, що канали показали тільки кінець спору його із Зеленським. А початку – немає.

Філатов заявив, що на початку розмови Зеленський задавав йому багато питань з приводу першого підрядника для ремонту моста. А його прізвище Мішалов, і воно звучало з вуст президента.

«А тепер пана Мішалова на телеканалі «1 + 1»″ використовують в якості головного героя щодо моєї дискредитації. І при цьому він мовчить, що керівництво його будівельної фірми навіть не під слідством, а вже чекають вироку суду, після якого вони поїдуть до в’язниці. Я розумію, що навколо моста вже є міська втома. Але є і просто мерзотники, які розганяють фейки», – додав Філатов.

Мер Дніпра анонсував поїздку на теплоході під мостом для журналістів і блогерів. На ній будуть присутні інженери і ремонтники переправи, які дадуть відповідь на всі запитання.

Раніше повідомлялося, що міський голова Дніпра Борис Філатов вказав недостовірну інформацію у своїх деклараціях.