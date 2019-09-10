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    Бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню

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    Бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню

    Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї

    Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

    • неподалік Богданівки з напрямку Петрівського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – зі стрілецької зброї;
    • неподалік Авдіївки з напрямку Мінерального – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • поблизу Водяного з напрямку Ужівки – зі стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

    • неподалік Катеринівки з напрямку Молодіжного – з автоматичного гранатомета;
    • поблизу Кримського з напрямку Жолобка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • неподалік Новозванівки з напрямку Калинового – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
    Втрат серед українських бійців немає.
    До слова, 9 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню.

    Раніше повідомлялося, що українські воїни знищили бліндаж терористів в районі Світлодарської дуги на Донбасі.

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