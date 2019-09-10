Бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї
Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Богданівки з напрямку Петрівського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – зі стрілецької зброї;
- неподалік Авдіївки з напрямку Мінерального – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- поблизу Водяного з напрямку Ужівки – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Катеринівки з напрямку Молодіжного – з автоматичного гранатомета;
- поблизу Кримського з напрямку Жолобка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік Новозванівки з напрямку Калинового – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
Раніше повідомлялося, що українські воїни знищили бліндаж терористів в районі Світлодарської дуги на Донбасі.