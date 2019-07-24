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    У Дніпрі запускають безплатне річкове таксі

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    <p>Центральний міст у Дніпрі будуть ремонтувати</p> - У Дніпрі запускають безплатне річкове таксі

    Центральний міст у Дніпрі будуть ремонтувати

    До моменту відкриття Центрального мосту в Дніпрі буде працювати безкоштовне річкове таксі

    Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про запуск безкоштовного річкового таксі на період ремонту Центрального мосту.

    Про це він написав 24 липня  у Facebook.

    «З завтрашнього дня і до моменту відкриття Центрального мосту в місті буде працювати безкоштовне річкове таксі. Шість днів на тиждень - з сьомої ранку до восьмої вечора - в сторони лівого і правого берегів будуть ходити два катери пасажиромісткістю 50 осіб кожен», - розповів мер Дніпра.

    За його словами, у пікові години (7.00-10.00 і 17.00-20.00) судна курсуватимуть з інтервалом руху 15 хвилин. У звичайний час (10.00-17.00) інтервал складе 30 хвилин.

    Причали для посадки і висадки розташовані:

    • на Правому березі - на Січеславській Набережній в районі стели «Юність Дніпра»
    • на Лівому березі - на набережній ж/м Сонячний в районі оглядового майданчика.

    Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов та президент Володимир Зеленський, який 12 липня перебував із візитом у місті, побилися об заклад під час відвідин Нового (Центрального) мосту.

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