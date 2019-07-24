У Дніпрі запускають безплатне річкове таксі
Центральний міст у Дніпрі будуть ремонтувати
До моменту відкриття Центрального мосту в Дніпрі буде працювати безкоштовне річкове таксі
Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про запуск безкоштовного річкового таксі на період ремонту Центрального мосту.
Про це він написав 24 липня у Facebook.
«З завтрашнього дня і до моменту відкриття Центрального мосту в місті буде працювати безкоштовне річкове таксі. Шість днів на тиждень - з сьомої ранку до восьмої вечора - в сторони лівого і правого берегів будуть ходити два катери пасажиромісткістю 50 осіб кожен», - розповів мер Дніпра.
За його словами, у пікові години (7.00-10.00 і 17.00-20.00) судна курсуватимуть з інтервалом руху 15 хвилин. У звичайний час (10.00-17.00) інтервал складе 30 хвилин.
Причали для посадки і висадки розташовані:
- на Правому березі - на Січеславській Набережній в районі стели «Юність Дніпра»
- на Лівому березі - на набережній ж/м Сонячний в районі оглядового майданчика.
Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов та президент Володимир Зеленський, який 12 липня перебував із візитом у місті, побилися об заклад під час відвідин Нового (Центрального) мосту.