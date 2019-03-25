У Дніпрі затримали хулігана, якого шукав мер міста



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисником виявився хлопець 2003 року народження Фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області

За словами затриманого, за «рекламу» сайту розповсюдження наркотичних речовин йому обіцяли платити 15 гривень за один надпис

У Дніпрі патрульні затримали хлопця, який наносив на стіни будинків надписи із адресою сайту розповсюдження наркотиків.

Про це 25 березня повідомили у Патрульній поліції Дніпропетровської області.

«Сьогодні вночі, патрулюючи на проспекті Олександра Поля, поліцейські побачили двох громадян, які наносили на стіну житлового будинку надписи. Охоронці порядку вирішили з’ясувати, що відбувається, та під’їхали до чоловіків. Останні, побачивши автомобіль патрульних, спробували втекти», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що патрульні наздогнали та зупинили одного із втікачів. Ним виявився хлопець 2003 року народження, який пояснив інспекторам, що наносив на стіну будинку, за допомогою трафарету, електронну адресу сайту розповсюдження наркотичних речовин.

За словами затриманого, за таку «рекламу» йому обіцяли заплатити 15 гривень за один надпис.

Патрульні сповістили працівників ювенальної превенції, викликали на місце матір хлопця та слідчо-оперативну групу Дніпровського відділу поліції, для подальшого з’ясування обставин події.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі в ніч на 6 березня хулігани обмалювали своєю «рекламою» центральну частину міста, а також пам'ятник Олександру Полю - першому почесному громадянину Катеринослава.

Міський голова Дніпра Борис Філатов пообіцяв 100 тисяч гривень винагороди тим, хто допоможе піймати вандалів.