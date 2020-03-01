У Домінікані підтвердили перший випадок зараження коронавірусом



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У Домінікані підтвердили перший випадок зараження коронавірусом

Громадянин Італії прибув до країни без симптомів вірусу

У міністерстві охорони здоров'я Домініканської Республіки підтвердили перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19 — заразився громадянин Італії.

Про це повідомляє газета Listin Diario.

Зазначається, що чоловік прибув до країни без симптомів вірусу.

Інфікованого доставили у військовий госпіталь, розташований на сході держави. Там же знаходиться ще один 56-річний іноземець — громадянин Франції — з підозрою на зараження коронавірусом. Його діагноз ще не підтверджений.

У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.

Як повідомлялося, у середу, 4 березня, в Празі через поширення в світі нового виду коронавірусу відбудеться зустріч представників Вишеградської четвірки (V4), в яку входять Чехія, Польща, Словаччина і Угорщина.

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