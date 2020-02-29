У США зафіксували першу смерть від коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У США зафіксували першу смерть від коронавірусу

У США на даний момент зафіксовано 68 випадків захворювання

У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією влади, людина померла в штаті Вашингтон. Інших подробиць не повідомляється.

Чиновники штату та округу Кінг зазначили, що були виявлені нові випадки інфікування коронавірусом, один з яких летальний. Скільки саме нових випадків, вони не уточнили.

Емі Рейнольдс з департаменту охорони здоров’я Вашингтону у короткій телефонній бесіді з виданням сказала: «Ми маємо справу з надзвичайною ситуацією, що розвивається».

26 лютого американське місто Сан-Франциско в штаті Каліфорнія оголосило про надзвичайний стан через загрозу коронавірусної інфекції. При цьому на той момент в місті не було зафіксовано жодного випадку захворювання.

У США на даний момент зафіксовано 68 випадків захворювання.

Всього в світі, за останніми даними, коронавірусом заразилися більш 85,1 тисячі осіб, більшість з них знаходяться в Китаї. Близько 2,9 тисячі хворих померли, 39,7 тисяч - вилікувалися.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.