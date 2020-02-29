  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У США зафіксували першу смерть від коронавірусу

    • Розсилка
    У США зафіксували першу смерть від коронавірусу - У США зафіксували першу смерть від коронавірусу
    У США зафіксували першу смерть від коронавірусу

    У США на даний момент зафіксовано 68 випадків захворювання

    У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

    Про це повідомляє Associated Press.

    За інформацією влади, людина померла в штаті Вашингтон. Інших подробиць не повідомляється.

    Чиновники штату та округу Кінг зазначили, що були виявлені нові випадки інфікування коронавірусом, один з яких летальний. Скільки саме нових випадків, вони не уточнили.

    Емі Рейнольдс з департаменту охорони здоров’я Вашингтону у короткій телефонній бесіді з виданням сказала: «Ми маємо справу з надзвичайною ситуацією, що розвивається».

    26 лютого американське місто Сан-Франциско в штаті Каліфорнія оголосило про надзвичайний стан через загрозу коронавірусної інфекції. При цьому на той момент в місті не було зафіксовано жодного випадку захворювання.

    У США на даний момент зафіксовано 68 випадків захворювання.

    Всього в світі, за останніми даними, коронавірусом заразилися більш 85,1 тисячі осіб, більшість з них знаходяться в Китаї. Близько 2,9 тисячі хворих померли, 39,7 тисяч - вилікувалися.

    Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

    Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня. 

    США смерть надзвичайний стан Вашингтон вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ