Стали відомі результати тестів чотирьох українців, які повернулися з Італії



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Тести на коронавірус в чотирьох українців показав негативний результат

Центр громадського здоров'я закликав бути толерантними до громадян Китаю та не формувати хибних стереотипів

За результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє ЦГЗ у Facebook.

«За підозрами на нову коронавірусну інфекцію у громадянки України, яка повернулася з Італії, та її оточення проведено лабораторний аналіз зразків на наявність збудника та отримано негативні результати. Також негативні результати були й у двох людей із Долинян, Чернівецької області», – йдеться у повідомленні.

Водночас у ЦГЗ закликали бути толерантними.

«У зв’язку з тим, що новий вірус було зареєстровано на території Китайської Народної Республіки, нерідко громадяни цієї країни та інші люди зазнають утисків виключно на підставі їхньої зовнішності. Центр громадського здоров’я України закликає представників державного сектору, бізнесу та населення України не формувати хибне стереотипне уявлення», – наголошується у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Франківську до лікарні відправили жінку, яка повернулася з Італії хворою.

Також у п'ятницю з «Борисполя» госпіталізували українку з підвищеною температурою, яка повернулася з Італії.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.

Станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.

Зокрема, на території Європи зареєстровано 774 випадки захворювання Covid-19 у 19 країнах.

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