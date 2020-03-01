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    Польща скликає зустріч лідерів країн Вишеградської четвірки через коронавірус

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    Польща скликає зустріч лідерів країн Вишеградської четвірки через коронавірус

    В жодній з держав Вишеградської четвірки поки не були виявлені випадки зараження коронавірусом

    У середу, 4 березня, в Празі через поширення в світі нового виду коронавірусу відбудеться зустріч представників Вишеградської четвірки (V4), в яку входять Чехія, Польща, Словаччина і Угорщина.

    Про це повідомляє  Радіо Прага.

    У своєму акаунті в Тwitter про це інформував польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецкі. Він повідомив, що зустріч скликана з ініціативи Варшави.

    Глава чеського уряду Андрій Бабіш підтвердив інформагентству ČTK інформацію про заплановану зустріч, яку проведуть прем'єри V4.

    За інформацією глави уряду Чехії, в жодній з держав Вишеградської четвірки поки не були виявлені випадки зараження коронавірусом.

    У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

    Всього в світі, за останніми даними, коронавірусом заразилися більш 85,1 тисячі осіб, більшість з них знаходяться в Китаї. Близько 2,9 тисячі хворих померли, 39,7 тисяч - вилікувалися.

    Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

    Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня. 

    Польща Словаччина Чехія Угорщина смерть хвороби вірус коронавірус
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