Польща скликає зустріч лідерів країн Вишеградської четвірки через коронавірус



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В жодній з держав Вишеградської четвірки поки не були виявлені випадки зараження коронавірусом

У середу, 4 березня, в Празі через поширення в світі нового виду коронавірусу відбудеться зустріч представників Вишеградської четвірки (V4), в яку входять Чехія, Польща, Словаччина і Угорщина.

Про це повідомляє Радіо Прага.

У своєму акаунті в Тwitter про це інформував польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецкі. Він повідомив, що зустріч скликана з ініціативи Варшави.

Глава чеського уряду Андрій Бабіш підтвердив інформагентству ČTK інформацію про заплановану зустріч, яку проведуть прем'єри V4.

За інформацією глави уряду Чехії, в жодній з держав Вишеградської четвірки поки не були виявлені випадки зараження коронавірусом.

У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

Всього в світі, за останніми даними, коронавірусом заразилися більш 85,1 тисячі осіб, більшість з них знаходяться в Китаї. Близько 2,9 тисячі хворих померли, 39,7 тисяч - вилікувалися.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.