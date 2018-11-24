У Домінікані розбився вертоліт: загинули шестеро осіб



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У Домінікані впав вертоліт Фото: lanaciondominicana.com

Наразі вдалося встановити особу пілота і одного пасажира

У Домініканській республіці впав вертоліт. Всі шістеро людей, що знаходилися на його борту – пілот та п'ятеро пасажирів – загинули.

Про це повідомило видання Nacion Dominicana.

Спершу вертоліт, на борту якого перебували п'ятеро туристів, пропав на півночі Домініканської республіки. Зв'язок з вертольотом, що вилетів з міста Ріо-Сан-Хуан у провінції Марія-Трінідад-Санчес, пропав в четвер близько 18:00 за місцевим часом.

Згодом вертоліт був виявлений у невеликому місті Вілья-Ермоса у провінції Ла-Романа.

Зазначається, що наразі вдалося встановити особу пілота і пасажира Річарда Філіпа.

Причина падіння вертольота наразі невідома.

Раніше повідомлялося, що вертоліт власника ФК «Лестер» розбився біля стадіону клубу у Великобританії.