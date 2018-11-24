У Домінікані розбився вертоліт: загинули шестеро осіб
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У Домінікані впав вертоліт
Фото: lanaciondominicana.com
Наразі вдалося встановити особу пілота і одного пасажираУ Домініканській республіці впав вертоліт. Всі шістеро людей, що знаходилися на його борту – пілот та п'ятеро пасажирів – загинули.
Про це повідомило видання Nacion Dominicana.
Спершу вертоліт, на борту якого перебували п'ятеро туристів, пропав на півночі Домініканської республіки. Зв'язок з вертольотом, що вилетів з міста Ріо-Сан-Хуан у провінції Марія-Трінідад-Санчес, пропав в четвер близько 18:00 за місцевим часом.
Згодом вертоліт був виявлений у невеликому місті Вілья-Ермоса у провінції Ла-Романа.
Зазначається, що наразі вдалося встановити особу пілота і пасажира Річарда Філіпа.
Причина падіння вертольота наразі невідома.
Раніше повідомлялося, що вертоліт власника ФК «Лестер» розбився біля стадіону клубу у Великобританії.