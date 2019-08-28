У Дрогобичі під завалами будинку досі шукають чотирьох людей



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Раніше рятувальники виявили під завалами тіла двох загиблих Фото: ДСНС

Голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що доля чотирьох дорослих залишається невідомою

Пошуки чотирьох людей, які можуть перебувати під завалами у житловому будинку, який обвалився у Дрогобичі, продовжуються.

Про це заявив голова ДСНС Микола Чечоткін під час брифінгу в середу, 28 серпня.

«Пошуки ще чотирьох осіб продовжуються. Це дорослі люди, які, ймовірно, можуть знаходитися під завалом. Ми сподіваємося, що нам вдасться знайти їх живими», - сказав Чечоткін.

Як відомо, вдень у середу у будинку в Дрогобичі обвалилася ще одна плита над руїнами.

Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

Під завалами виявлено тіла двох загиблих. Врятовано сім осіб, із них п’ять дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.

У Дрогобичі оголошено два дні жалоби за загиблими внаслідок обвалу у будинку на вул.Грушевського.

Джерело: УНН