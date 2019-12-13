У ДСНС Одещини намагалися знищити документи щодо перевірки у коледжі – СБУ



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Внаслідок пожежі в одеському коледжі постраждали 47 людей, з них загиблих - 16 осіб

Окремі керівники ДСНС намагалися приховати та знищити документацію щодо проведеної перевірки протипожежного стану та надання дозволу на експлуатацію приміщень навчального закладу

Служба безпеки України проводить обшуки у службових приміщеннях ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій Одеської області через пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Служба безпеки України проводить обшуки у службових приміщеннях ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій Одещини через пожежу в «Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу». Співробітники спецслужби перевіряють посадовців щодо неналежного виконання ними службових обов’язків та використання службового становища всупереч інтересам служби, що призвело до загибелі 16 людей», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за оперативною інформацією, окремі керівники ГУ ДСНС намагалися приховати та знищити документацію щодо проведеної перевірки протипожежного стану та надання дозволу на експлуатацію приміщень навчального закладу. Для документування дій посадовців тривають слідчі дії в адміністративних будівлях Одеського міського управління та Головного Управління ДСНС України в Одеській області.

«Наразі вилучаються матеріали, що підтверджують причетність до протиправної діяльності посадовців ДСНС. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Викриття зловмисників здійснювалось спільно з територіальним управлінням ДБР у м. Миколаєві та прокуратурою», - повідомляють у СБУ.

Раніше стало відомо, що у п’ятницю, 13 грудня, група співробітники ДБР та прокуратури здійснюють слідчі дії у приміщеннях ГУ ДСНС в Одеській області в межах кримінального провадження щодо службового недбальства з боку працівників ДСНС при перевірках стану протипожежної безпеки в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Нагадаємо, опублікований список загиблих в результаті пожежі в Одесі.

Внаслідок пожежі постраждали 47 людей, з них загиблих - 16 людей (двоє померли в лікарні, ще 14 тіл знайшли після пожежі).

Як повідомлялось, слідчі назвали три версії трагедії в одеському коледжі. Поліція у рамках розслідування пожежі, окрім версій пошкодження подовжувача і навмисного підпалу, почала розглядати ще і третю - необережне поводження з вогнем.

«У перший день у нас було дві версії. Ми, безумовно, дуже активно по них працювали, але визначили і третю версію — необережне поводження з вогнем. Підозра одна вже оголошена - керівнику коледжу, вчора було, у службовій халатності. Безумовно, є й інші фігуранти, і слідство триває», - заявив керівник поліції Одеської області Олег Бех.