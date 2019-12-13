Трагедія в Одесі: поліція назвала терміни проведення генетичних експертиз



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Генетичні експертизи загиблих на пожежі в коледжі проведуть до кінця місяця

Начальник слідчого управління ГУНП в Одеській області Сергій Шайхет повідомив, що генетичні експертизи загиблих на пожежі в коледжі проведуть до кінця місяця. Про це повідомляє «Думская».

З 14 тіл, знайдених у згорілому коледжі, опізнали лише чотирьох. За словами Шайхета, ідентифікація одного з тіл викликає сумніви, тому буде проведено ще 11 генетичних експертиз.

«Це повинні зробити протягом 14 днів», - сказав Шайхет.

У поліції ще раз озвучили попередню причину пожежі - несправне електрообладнання. Також повідомили, що в одному з приміщень виявлено ще 13 вогнегасників.

Раніше повідомлялося, що після пожежі в коледжі в Одесі дев'ять осіб залишаються в лікарнях. Життю постраждалих нічого не загрожує.

Нагадаємо, опублікований список загиблих в результаті пожежі в Одесі.

Внаслідок пожежі постраждали 47 людей, з них загиблих - 16 людей (двоє померли в лікарні, ще 14 тіл знайшли після пожежі).

Як повідомлялось, слідчі назвали три версії трагедії в одеському коледжі. Поліція у рамках розслідування пожежі, окрім версій пошкодження подовжувача і навмисного підпалу, почала розглядати ще і третю - необережне поводження з вогнем.

«У перший день у нас було дві версії. Ми, безумовно, дуже активно по них працювали, але визначили і третю версію — необережне поводження з вогнем. Підозра одна вже оголошена - керівнику коледжу, вчора було, у службовій халатності. Безумовно, є й інші фігуранти, і слідство триває», - заявив керівник поліції Одеської області Олег Бех.