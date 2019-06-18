У ДТП на Херсонщині загинули троє людей



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Серед загиблих у ДТП в Херсонській області двоє дітей

Під час дорожньо-транспортної пригоди в Херсонській області водій з'їхав в канал, в результаті чого загинули 3 людини. Про це повідомляє ДСНС України.

Повідомляється, що серед загиблих двоє дітей 2002 і 2014 р. н. Відзначимо, 17 червня близько 10 години дня в ДСНС надійшла інформація про зникнення трьох осіб, поблизу села Магдалинівка Чаплинського району.

«При пошуку встановлено, що 16 червня водій легкового автомобіля, рухаючись по автодорозі не впорався з керуванням та допустив з'їзд в Перекопський канал. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 3 людини, людина (1984 р. н.) та 2 дитини (2002 р. і 2014 р.)», - йдеться в повідомленні.

В автомобілі їхали четверо громадян України, двоє з них загинули на місці, а двоє у тяжкому стані були госпіталізовані. У лікарні один з українців помер під час операції. Загиблі українці були віком від 19 до 38 років. Усі четверо українців родом з одного села на Рівненщині.

Також нагадаємо, що 9 червня у Польщі на трасі неподалік від міста Щецин зіткнулися сім автомобілів, внаслідок чого загинули шестеро людей. Винуватцем аварії став водій вантажівки, який не встиг загальмувати і вдарив кілька машин. Сила зіткнення була настільки великою, що деякі авто загорілися. Свідки розповіли, що відразу після ДТП біля машин зупинився водій з України, він вибіг з машини з вогнегасником і допоміг кільком потерпілим.