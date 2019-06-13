В ДТП у Польщі загинули троє українців



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В автомобілі їхали четверо громадян України, двоє з них загинули на місці, а двоє у тяжкому стані були госпіталізовані

У Польщі в ДТП загинули троє громадян України, а четвертий у дуже тяжкому стані перебуває в лікарні.

Про це повідомила у четвер представниця поліції населеного пункту Мєндзижеч Любуського воєводства Юстина Лентовська, інформує телеканал Republika.

«Поліція під контролем прокуратури з’ясовує обставини аварії, що сталася в середу у Мєндзижецькому повіті. В її результаті загинуло троє громадян України, четвертий бореться за життя у лікарні», - сказала Лентовська.

Як зазначається, на дорозі місцевого значення між населеними пунктами Пщев і Нове Гожицько водій автомобіля Opel Astra з невстановлених причин втратив керування, унаслідок чого машина з’їхала з дороги і врізалась у дерево.

В автомобілі їхали четверо громадян України, двоє з них загинули на місці, а двоє у тяжкому стані були госпіталізовані. У лікарні один з українців помер під час операції.

Загиблі українці мали вік від 31 до 38 років. Четвертому потерпілому 19 років, він перебуває у лікарні міста Гожув Вєлькопольський у дуже тяжкому стані.

Також нагадаємо, що 9 червня у Польщі на трасі неподалік від міста Щецин зіткнулися сім автомобілів, внаслідок чого загинули шестеро людей. Винуватцем аварії став водій вантажівки, який не встиг загальмувати і вдарив кілька машин. Сила зіткнення була настільки великою, що деякі авто загорілися. Свідки розповіли, що відразу після ДТП біля машин зупинився водій з України, він вибіг з машини з вогнегасником і допоміг кільком потерпілим.