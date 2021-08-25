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    Новенький електромобіль спалахнув прямо посеред вулиці (відео)

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    Електромобіль Volkswagen згорів прямо посеред вулиці - Новенький електромобіль спалахнув прямо посеред вулиці (відео)
    Електромобіль Volkswagen згорів прямо посеред вулиці
    Скріншот з відео

    Нова електрична модель Volkswagen, яка почала продаватися нещодавно, спалахнула після зарядки

    У нідерландському місті Гронінген стався інцидент з новим електрокаром Volkswagen ID.3 – він згорів на парковці відразу після підзарядки. Власниця машини вийняла штекер з роз'єму і помітила густий дим.

    Перш ніж полум'я охопило автомобіль, жінка разом з дитиною встигли відбігти на безпечну відстань, отже ніхто не постраждали.

    У Volkswagen відреагували на ситуацію і пообіцяли провести власне розслідування. Автовиробник має намір вивчити те, що залишилося від електрокара, щоб встановити причину пожежі.

    Це перша відома аварія з електромобілем німецької марки.

    За однією з версій, вогонь міг виникнути через перегрів батареї. Таке припущення часто звучить після схожих випадків з електрокарами Tesla, останній з яких відбувся на початку серпня. Model S 85, випущена в 2013 році, загорілася вночі в гаражі.

    Пізніше власник електромобіля розповів журналістам, що Model S стояла на зарядці, і перше повідомлення про технічну неполадку чоловік проспав, адже воно пройшло на його смартфон приблизно о пів на шосту ранку.

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    Теги: ДТП Електромобілі
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    Новенький електромобіль спалахнув прямо посеред вулиці (відео)