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    У Епіфанія презентували нове видання – вісник «Помісна церква»

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    Згодом на видання можна буде підписатись за передплатним індексом - У Епіфанія презентували нове видання – вісник «Помісна церква»
    Згодом на видання можна буде підписатись за передплатним індексом

    В кожному номері видання буде розповідатися про діяльність Київських митрополитів

    Православна церква України оголосила про ще одне офіційне друковане видання – вісник «Помісна Церква». Про це йдеться у повідомленні ПЦУ у «Фейсбуці».

    «У журналі ви ознайомитесь з діяльністю її предстоятеля – Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Цей церковний вісник щомісяця повідомлятиме читача про актуальні новини з життя українського та світового православ’я. Із журналу ви зможете почерпнути натхнення, прочитавши богословські роздуми та рефлексії», - йдеться у повідомленні.

    Окрім цього, у кожному номері видання буде розповідатися про діяльність Київських митрополитів. У найближчому випуску надруковано відомості про першого святителя на українських землях – митрополита Київського і всієї Руси Михаїла Сиріна.

    «Запитуйте про наявність журналу при кафедральних соборах. Згодом на видання можна буде підписатись за передплатним індексом», - додали в Українській православній церкві.

     

    ЗМІ церква історія книги Українська православна церква релігія Епіфаній
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