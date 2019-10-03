У Епіфанія презентували нове видання – вісник «Помісна церква»



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Згодом на видання можна буде підписатись за передплатним індексом

В кожному номері видання буде розповідатися про діяльність Київських митрополитів

Православна церква України оголосила про ще одне офіційне друковане видання – вісник «Помісна Церква». Про це йдеться у повідомленні ПЦУ у «Фейсбуці».

«У журналі ви ознайомитесь з діяльністю її предстоятеля – Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Цей церковний вісник щомісяця повідомлятиме читача про актуальні новини з життя українського та світового православ’я. Із журналу ви зможете почерпнути натхнення, прочитавши богословські роздуми та рефлексії», - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у кожному номері видання буде розповідатися про діяльність Київських митрополитів. У найближчому випуску надруковано відомості про першого святителя на українських землях – митрополита Київського і всієї Руси Михаїла Сиріна.

«Запитуйте про наявність журналу при кафедральних соборах. Згодом на видання можна буде підписатись за передплатним індексом», - додали в Українській православній церкві.