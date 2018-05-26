У Facebook і Twitter ввели нові правила

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Facebook посилив контроль над політичною рекламою

У компанії Facebook посилили правила щодо політичної реклами. Про це інформує DW.

При замовленні політичної реклами соціальна мережа буде перевіряти особу замовника, якому потрібно буде вказувати, хто оплачує рекламу. Нові правила вже вступили в силу в США для користувачів соціальних мереж Facebook і Instagram.

У найближчі місяці зміни вступлять в силу по всьому світі. Раніше про посилення правил заявили в компанії Twitter. Як заявив творець Facebook Марк Цукерберг, зміни спрямовані на запобігання дезінформації і втручання у вибори.

«Ці зміни не вирішать всі проблеми, однак вони значно ускладнять спроби зробити те, що зробили росіяни під час виборів 2016 року – використовувати фальшиві сторінки, щоб запускати рекламу», - написав Цукерберг.

Нагадаємо, Цукерберг виступив 22 травня перед групою лідерів ЄС в Брюсселі. Цукерберг дав свідчення минулого місяця перед Конгресом США, але ухилявся від поїздки до Європи.

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