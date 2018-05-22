Facebook контролює, Facebook контролюють

BBC



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марк Цукерберг

Facebook підсилює свій штат, щоб боротися зі зростаючим рівнем неприйнятного контенту

Сьогодні Марк Цукерберг звітуватиме у Європейському парламенті (з 19.15 по 20.30 по Києву, - «Главком»). Засновник Facebook знову відповідати на запитання про подальші дії своєї компанії у зв’язку зі скандалом через витік даних користувачів Facebook. (Раніше Цукерберг вже відзвітував перед Сенатом, - «Главком»)

Це одна з декількох проблем, що не дають спокою компанії в останні місяці: від російської пропаганди до дописів, що розпалюють ненависть.

У своїх відповідях він нагадає європарламентарям, що компанія Facebook найняла чимало нових людей, які займатимуться модерацією контенту.

Тисячі нових працівників прийшли на допомогу штучному інтелекту для перевірки дописів користувачів соцмережі.

Компанія заявила, що в даний час питанням збереження даних користувачів вже опікуються 15 тис. людей із запланованих 20 тис. Це вдвічі більше, ніж ще рік тому.

Завдання цих людей – бути розмежувальною лінією між ворогуючими силами у Facebook.

«Дуже важливо мати різних модераторів та знати про різноплановість модераторів у вашій команді, - зазначила Бранді Нотнеке, директор компанії Citrus Tech, що є частиною програми Соціального Добросусідства в Каліфорнійському університеті. - Чим більш різноманітними є ваші модератори, тим більш вони колективно поінформовані про нюанси того, що вважається «мовою ненависті» серед різних користувачів Facebook».

Нестача інформації про працівників

Так хто ж ці люди? Відповідь на це питання важко з'ясувати через те, що Facebook поспіхом намагається найняти тисячі працівників.

Наразі серед найнятих 15 тис. - не лише ті, хто видаляє публікації - тобто рецензенти контенту, - а також інженери, аналітики даних та безліч інших функціонально пов’язаних між собою співробітників.

Приблизно 7,5 тис. найнятих осіб – рецензенти контенту, які приймають рішення про те, який допис залишити, а який видалити – з тих, які штучний інтелект пропускає.

Більшість (у Facebook відмовляються точно вказати число) - це не офісні співробітники Facebook. Замість цього компанія використовує декількох контрагентів для так би мовити дистанційного виконання задач, а саме: Accenture, Arvato та компанія з консолідації підрядників, відома як CCC.

Facebook заявив, що використовуючи ці фірми, він швидко і по всьому світу збільшив ефективність роботи завдяки рівномірності докладання зусиль.

Але це також означає, що контент-рецензенти не будуть включені в «звіт про різноманітність» Facebook, тобто щорічний документ щодо ґендерного та етнічного складу компанії.

Як і у випадку з багатьма іншими американськими технічними гігантами, у звіті виявляється незручна правда: в організації в основному працюють чоловіки, білі чи азіати.

Facebook заявив, що він «вітає, заохочує та бажає, щоб різні люди» ставали модераторами, але не надає жодної інформації про процес пошуку та наймання на роботу цих фахівців. Так діє і Accenture – одна з компаній, послугами чиїх працівників користується Facebook.

На думку оглядачів BBC, одна з причин такої політики полягає в тому, що багато працівників-модераторів, послугами яких користується Accenture, отримують контракти від інших зовнішніх агентств. Прес-секретар компанії не надав жодних відомостей про ці агентства або про процедуру винаймання на роботу.

Все також ускладнюється правилами збору інформації, тобто - чи можуть компанії у різних частинах світу реєструвати етнічність своїх працівників..

Відкриті для перевірок

Востаннє публічна зустріч Марка Цукерберга з політиками відбулася минулого місяця. Це були два виснажливі засідання з комітетами розвідки Сполучених Штатів Америки.

Сенатор-демократ Корі Букер підняв питання стосовно нових кадрів компанії Facebook. «Насправді величезна проблема полягає в тому, що ви представляєте індустрію, якій так сильно бракує різноманіття», - сказав сенатор Букер Цукербергу, запитуючи його про те чи буде компанія відкритою для незалежних перевірок та усіх пов’язаних з цим процедур. На що Цукербург відповів ствердно.

Про перевірку було заявлено на початку місяця, а її ініціатором стала коаліція органзацій та груп із захисту громадських прав та свобод.

Мадіна Хусейн з Ісламської правової групи Мусульманських Адвокатів розповіла, що масштаби перевірки досі не визначено. Мусульманські Адвокати сподіваються, що оцінювання модераторів стане однією з частин перевірки.

«Якщо цей процес не відслідковується з огляду на те, що компанія наймає підрядників, то мають існувати певні рівні підготовки спеціалістів до виконання тих чи інших задач, - пояснює Мадіна Хусейн. - Якщо ж компанія не хоче відкривати нам дані стосовно своїх працівників, то як ми можемо бути впевнені в тому, що вони мають належну підготовку?»

Сенатор Букер висловився на користь перевірки, і у листі до компанії Фейсбук говорить про те, що хоче більш детально відслідковувати її перебіг. «Якщо Фейсбук насправді готовий викорінювати утиски та дискримінацію у рамках власної платформи, та розуміє, як соціальні мережі та великі бази даних впливають на суспільство, то він має забезпечувати перш за все пошук, набір та навчання гідних кандидатів», - пише сенатор.

«Час тренуватися!»

У компанії стверджують, що дуже серйозно ставляться до питання перевірки доцільності рішень модераторів.

Наприклад, намагаються одразу переконатися в тому, що образлива публікація з будь-якої країни буде оброблена модератором з тієї самої країни, або кимось близьким до культури даного регіону.

«Вони мають розуміти країну», - говорить Гай Розен, президент з управління продуктами Facebook. - Навіть у Великобританії та США є власні нюанси стосовно образ в англійській мові». Коли ж йдеться про двозначніть у питанні видалення контенту, наприклад, порнографії, то це розглядається модераторами з усього світу, незалежно від місця їх перебування.

Всі рішення приймаються в рамках політики компанії, яка вже була опублікована раніше.

Щоб бути готовими до таких завдань, рецензенти контенту тривалий час навчаються з тренером та працюють поряд з досвідченими співробітниками.

Людина постійно отримує підтримку, адже це виснажлива, подекуди лякаюча та часто неспокійна робота.

Джерело: ВВС

Автор: Дейв Лі

Перекладачі: Наталія Сокирчук, Ганна Чернюгова, «Главком»