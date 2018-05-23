Цукерберг: Ми були занадто повільними у виявлянні втручання Росії у вибори в США

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Марк Цукерберг

Цукерберг виступив 22 травня перед групою лідерів ЄС в Брюсселі

Засновник і головний виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг каже, що «ми були недостатньо підготовлені до скоординованих дій з дезінформацією» в ході президентської виборчої кампанії в 2016 році, але «з тих пір ми внесли значні інвестиції для захисту цілісності виборів, зробивши такі види атак на Facebook складнішими».

Цукерберг виступив 22 травня перед групою лідерів ЄС в Брюсселі. Цукерберг дав свідчення минулого місяця перед Конгресом США, але ухилявся від поїздки до Європи.

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Джерело: Радіо Свобода