Цукерберг: Ми були занадто повільними у виявлянні втручання Росії у вибори в США
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Марк Цукерберг
Цукерберг виступив 22 травня перед групою лідерів ЄС в Брюсселі
Засновник і головний виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг каже, що «ми були недостатньо підготовлені до скоординованих дій з дезінформацією» в ході президентської виборчої кампанії в 2016 році, але «з тих пір ми внесли значні інвестиції для захисту цілісності виборів, зробивши такі види атак на Facebook складнішими».
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Цукерберг виступив 22 травня перед групою лідерів ЄС в Брюсселі. Цукерберг дав свідчення минулого місяця перед Конгресом США, але ухилявся від поїздки до Європи.
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Джерело: Радіо Свобода