Forbes зазначає, що на Донеччині не витачає техніки для оборони та наступу ЗСУ

Три найкращі американські машини ЗСУ – пара бойових машин M-2 Bradley та танк M-1 Abrams були помічені в боях у Курській області РФ. Вони прорвали оборону росіян на південь від маленького села Новий Путь, яке потрапило у поле зору БПЛА. За інформацією Forbes, Bradley рухались уперед, випускаючи дим для прикриття і ведучи вогонь зі своїх автоматичних гармат, у той час як Abrams підтримував штурм. У виданні зазначають, що в той час, коли у східних регіонах України військовим не вистачає техніки, найкращу використовують на території РФ.

«У той час як елітна 47-а механізована бригада української армії – єдиний користувач українських М-2 і М-1 – домінує в безглуздих боях біля прикордонного села з Росією, розбита 79-та українська десантно-штурмова бригада ледь утримує лінію оборони в м. Іллінка, що знаходиться на шість верст на південь від Курахового. Якщо Іллінка впаде, це, напевно, призведе до падіння і Курахового. У разі втрати Курахового, росіяни можуть затиснути півдюжини українських бригад у «мішок» на півдні Донецької області. Примусовий виступ, або «мішок», як зазначив український журналіст Станіслав Асєєв, є класичною тактикою на полі бою, яку російська армія в Україні використовувала з руйнівними наслідками в останні місяці», – йдеться в статті.

Як пояснив Асєєв, росіяни продовжують використовувати цю тактику, обходячи позиції ЗСУ з трьох сторін і залишаючи вузьке «горло» для відступу. Це призводить до паніки в оточених частинах, навіть у боєздатних підрозділах, що в свою чергу веде до відведення військ.

Журналісти відзначають, що якщо Сили оборони втратять ці території, їм доведеться відчайдушно захищати місто-фортецю Покровськ. Але якщо вони його втратять, то вся лінія оборони на сході України може обвалитися.

Видання підкреслило, що ставки на сході дуже високі, тоді як ситуація на Курщині, принаймні, неоднозначна. Сильні українські війська з багатьма найкращими іноземними машинами на початку серпня вторглися в цей регіон і швидко захопили сотні квадратних кілометрів. Це стало вражаючим тактичним досягненням, але стратегічні наслідки цієї атаки все ще залишаються незрозумілими.

«Якщо Україна намагалася залучити значні російські сили до Курська, щоб виснажити їх на сході, це не вдалося: Росія змогла контратакувати в Курську, не уповільнивши свій наступ на Донецьк. Якщо мета України – утримати частину Курська для обміну на частини окупованої Росією України під час майбутніх мирних переговорів, то це ризикований крок», – зазначає Forbes.

Сумніви щодо цінності Курщини в контексті боїв за Іллінку і ризиків для Курахового та Покровська також розділяють деякі українські військові.

Оператор БПЛА, відомий у соціальних мережах під ніком Kriegsforscher, поставив під сумнів доцільність нинішніх українських операцій, вважаючи, що «Бредлі» та «Абрамси» мають бути на сході України, де можуть допомагати стримувати невпинний російський наступ.

«Дуже важко прийняти й усвідомити переваги перебування тут, на полях Курської області, втрачаючи міста», – написав він.

Нагадаємо, окупанти протягом минулої доби завдали 11 авіаційних ударів із застосуванням 28 КАБів, 206 ударів дронами-камікадзе та здійснили майже 2400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

До слова, сили оборони України досягли успіхів у Харківській області та під Торецьком. У той же час спостерігається просування російських окупантів у напрямках Куп'янська, Покровська, Курахового, Вугледара та в районі Кремінної. Про це повідомляють у звіті аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).