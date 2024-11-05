Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець

Шанси Дональда Трампа та Камали Гарріс на виборах 5 листопада майже рівні, результат фактично залежить від результатів голосування у Пенсильванії, Аризоні, Джорджії, Вісконсині, Неваді, Мічигані та Огайо

Американці обирають свого наступного президента 5 листопада. Коли виборчі дільниці в день голосування закриються, очікування на результати виборів може тривати лише кілька годин, а може й затягтися на кілька днів або навіть тижнів, пише ВВС.

Кандидат від Демократичної партії і чинний віце-президент США Камала Харріс та кандидат від республіканців, колишній президент США Дональд Трамп останні тижні перед голосуванням йшли, як кажуть, ніздрі в ніздрю.

З наближенням дати виборів результати опитувань у так званих штатах, що вагаються, показують, що розрив у рівні підтримки виборцями Трампа і Харріс стає все більш незначним. Тому висока ймовірність того, що перевага одного кандидата над іншим у деяких штатах буде настільки невисокою, що потрібно буде перерахувати голоси.

Також можливо, що цього року результати голосування в деяких штатах – у тому числі в кількох, що вагаються – будуть готові пізніше через деякі зміни у порядку проведення голосування, що діють з 2020 року.

У той же час, у деяких штатах – наприклад, у Мічигані – підрахунок голосів, швидше за все, відбуватиметься швидше, ніж чотири роки тому. Як очікується, дистанційне голосування (поштою) цього року буде менш масштабним, ніж під час минулих президентських виборів, які відбувалися під час пандемії Covid-19.

Це означає, що є кілька можливих варіантів розвитку подій: переможця оголосять вже в ніч після дня голосування або вранці 6 листопада, або за кілька днів або навіть тижнів.

Як проходять вибори у США

У день виборів більшість виборців фізично голосує на дільницях фото з відкритих джерел

5 листопада 2024 року в США відбудуться президентські вибори. Ця дата не випадкова – вибори президента США завжди проходять першого вівторка після першого понеділка листопада.

У день виборів більшість виборців фізично голосує на дільницях. Втім, частина американців уже віддали голоси заздалегідь за допомогою дострокової системи або голосування поштою. За даними станом на неділю, 3 листопада, таким правом скористалися понад 75 млн осіб – майже половина від загальної кількості виборців у 2020 році.

За посаду президента цього року змагаються два кандидати: Дональд Трамп від Республіканської партії та Камала Гарріс – від Демократичної партії. Кандидатів тільки двоє, бо історично склалося так, що у політичній системі США домінують лише дві партії – консервативні республіканці (їхній колір червоний, а символ – слон) та демократи – ліберальна партія (синій колір, символ – осел).

Символи республіканців та демократів фото з відкритих джерел

У США навіть з'явилися такі поняття як «сині» та «червоні» штати. Виборці цих штатів на президентських та інших виборах голосують переважно за одну партію – Республіканську партію в «червоних штатах» і Демократичну партію в «синіх» штатах. Є й штати, де голосування коливається між кандидатами від Демократичної та Республіканської партії, і вони відіграють ключову роль на виборах, це так звані «хиткі штати».

Особливістю президентських виборів у США є те, що вони непрямі, тобто переможець – не завжди той, хто отримав більшість голосів. В сучасній історії США такі випадки відбувалися вже двічі, наприклад, у 2016 році Гілларі Клінтон набрала майже на три мільйони голосів більше, ніж Дональд Трамп, але все-таки програла. Це сталося й на виборах у 2000 році, коли Ал Ґор набрав більше голосів, але перемога дісталася Джорджу Бушу-молодшому.

Кожен з 50 штатів проводить голосування окремо та простою більшістю голосів визначає, кого з кандидатів підтримають виборці від цього штату. За Конституцією США, вирішальну роль відіграє Колегія виборщиків, до якої входять представники від усіх штатів США – «виборщики».

Кожен штат має певну кількість голосів Колегії виборщиків. Загалом на кону 538 голосів: 100 діляться порівну між 50 штатами, а решта – пропорційно населенню. Щоб перемогти, кандидату в президенти потрібна підтримка 270 з 538 виборщиків – тобто половина (269) + один голос.

Тобто, формально американці голосуватимуть не персонально за Камалу Гарріс чи Дональда Трампа, а за «виборщиків». Тому важливо, як проголосує той чи інший штат. Найбільше «виборщиків» у Каліфорнії – 54. А в таких маленьких за населенням штатах як Вермонт, Вайомінг, Північна та Південна Дакота їхня кількість мінімальна – по три виборщики.

Коли зазвичай стає відомим ім'я переможця?

Американці обирають свого наступного президента фото: kansasreflector.com

Вибори 2020 року проходили 3 листопада, проте ім'я переможця американські телекомпанії оголосили тільки вранці 7 листопада. Тоді більшість штатів повідомили про результати голосування протягом 24 годин після закриття виборчих дільниць. Однак кілька ключових штатів, зокрема Пенсільванія та Невада, оголосили свої результати пізніше.

Пенсільванія, на яку припадає 19 голосів виборців, під час опитування перед виборами 2020 року демонструвала велику підтримку демократів. Але тільки вранці 7 листопада після підрахунку чергової порції голосів у штаті стало зрозуміло, що перемогу в Пенсільванії здобуває Байден.

Першим результати виборів оголосив телеканал CNN, за 15 хвилин ім'я переможця назвали решту телеканалів.

Загалом виборці звикли, що вони дізнаються про ім'я наступного президента до ночі в день голосування або – в крайньому випадку – наступного дня вранці.

У 2016 році американські виборці дізналися, що президентом на наступні чотири роки обрано Дональда Трампа, до третьої ночі за Північноамериканським східним часом (Нью-Йорк). Про перемогу Барака Обами на виборах у 2012 році стало відомо пізно увечері у день голосування.

Однак у 2000 році, коли за президентське крісло боролися республіканець Джордж Буш-молодший та демократ Альберт Гор, ім'я переможця (Джорджа Буша) стало відоме лише 12 грудня – тобто майже через місяць та тиждень після голосування.

Тоді різниця між кількістю голосів, відданих за кандидатів, була вкрай незначною. Фактично, долю виборів вирішували результати голосування у Флориді. Перерахунок голосів продовжувався доти, доки 12 грудня Верховний суд США не ухвалив припинити перерахунки голосів і визнати останній підрахунок остаточним.

Як ведеться підрахунок голосів?

Так рахують голоси в Атланті на State Farm Arenа у 2020 році фото: АР

Перші виборчі дільниці закриються о 18:00 за Північноамериканським східним часом (о 22:00 за Грінвічем) у вівторок, а останні – о 01:00 за Нью-Йорком (о 5:00 за Грінвічем) у середу.

Однак, як очікується, результати виборів залежатимуть від результатів у семи штатах, що «вагаються», – Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсільванії та Вісконсіні.

Останніми (у штатах, що вагаються) закриються виборчі дільниці в Неваді – о 22:00 за Нью-Йорком (о 2:00 за Грінвічем)

Спочатку, як правило, ведеться підрахунок голосів із виборчих дільниць у США. Далі йде підрахунок голосів виборців, які з різних причин брали участь у достроковому голосуванні.

Після цього сканують бюлетені, які прибули з виборчих дільниць за кордоном та з військових баз США.

Підрахунок голосів включає перевірку відповідності кількості поданих бюлетенів з кількістю виборців, що проголосували, також перевіряється стан бюлетенів – на предмет плям та інших пошкоджень. У разі виявлення будь-яких невідповідностей проводиться перевірка.

Підрахунок голосів здійснюється так: бюлетені пропускаються через спеціальні сканери, які підраховують кількість голосів. У деяких випадках може знадобитися підрахунок голосів вручну.

У кожному штаті діють свої правила, які визначають, хто може брати участь у підрахунку голосів, а також порядок підрахунку і те, на яких етапах і яким чином за цим процесом можуть стежити виборці, у тому числі й спостерігачі.

Що може призвести до тривалого очікування результатів виборів?

Працівниця виборчої служби штовхає візок із заповненими бюлетенями прямого голосування у муніципальному будинку Кеноша, штат Вісконсін. Вибори президента США 2020 року фото: Reuters

Дуже невелика різниця між результатами двох кандидатів може призвести до продовження очікування результатів виборів.

У Пенсільванії, наприклад, перерахунок голосів у всьому штаті починається автоматично, якщо різниця між результатами двох кандидатів становить 0,5% голосів. У 2020 році різниця між результатами Трампа та Байдена в цьому штаті становила лише 1,1%.

Іншими факторами, які можуть призвести до більш тривалого очікування, можуть стати будь-які порушення, пов'язані з роботою виборчих дільниць, а також будь-які перешкоди, у тому числі технічні, які можуть виникнути під час підрахунку голосів. Наприклад, у Джорджії 2020 року на одній із виборчих дільниць у приміщенні, де знаходилися бюлетені, прорвало водопровідну трубу, що призвело до збільшення часу підрахунку голосів у штаті на кілька годин.

Після того, як усі бюлетені будуть підраховані та завершаться всі можливі перерахунки голосів, результати виборів будуть підтверджені спочатку на рівні штатів, потім на державному рівні.

Коли один із кандидатів перемагає у певному штаті, влада штату сертифікує голоси виборців цього кандидата і відправляє до Конгресу.

На 41 день після загальнонаціонального голосування, 17 грудня, пройде голосування виборців. Для перемоги на президентських виборах потрібно набрати половину голосів колегії плюс один голос – 270 голосів. Така система виборів є причиною того, що у деяких випадках президентом стає кандидат, який програв загальнонаціональне голосування.

6 січня новий склад Конгресу США збирається на спільне засідання, щоб підрахувати голоси виборців під головуванням чинного віце-президента.

Саме у день підрахунку голосів виборців після виборів 2020 року прихильники Дональда Трампа, який програв загальнонаціональні вибори, спробували захопити Капітолій. Вони вимагали скасувати результати президентських виборів. Сам Дональд Трамп закликав віце-президента Майка Пенса відмовитися затверджувати результати, але той не став цього робити.

Цього разу Трамп не дав однозначної відповіді на запитання, чи він визнає свою поразку, якщо програє вибори.

Інавгурація нового президента відбудеться 20 січня 2025 року на території Капітолію. Кандидат, який переможе на виборах 2024 року, стане 60 президентом США.