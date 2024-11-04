За зберігання дров без документів – штраф або в'язниця. Як українці реагують на новий законопроєкт

Юристи вважають: Якщо законопроєкт набере чинності, правопорушниками можуть стати чи не усі жителі сіл по країні

Українців зможуть штрафувати на десятки тисяч гривень і призначати їм до семи років ув'язнення за зберігання дров без документів. Відповідний законопроєкт у жовтні ухвалили у Верховній Раді та передали на підпис президенту.

«Главком» розповідає, що відомо про законопроєкт 9665.

Що відомо про законопроєкт

Законопроєкт 9665 має на меті запобігти незаконній вирубці та продажу деревини в Україні. Він передбачає посилення відповідальності за зберігання, перевезення або збут дров без документів про їхнє походження.

«Незаконна вирубка деревини в Україні залишається серйозною проблемою, яка має негативний вплив як на довкілля, так і на економіку держави. Вона призводить до знищення лісів, які відіграють важливу роль у збереженні біорізноманіття та балансу екосистем, а також парків, скверів, що мають неабияке значення для забезпечення права громадян на здорове, чисте і стійке навколишнє середовище в населених пунктах», – йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

Порушникам загрожує:

штраф від 34 тис. грн за зберігання дров, якщо їх вартість оцінюють до 30 тис. грн;

від 5 до 7 років позбавлення волі, якщо вартість деревини більш як 30 тис. грн;

Законопроект також пропонує штрафувати громадян навіть за невеликі обсяги деревини – від 1 куб. м, якщо вони не мають документів, які підтверджують походження.

Законопроєкт 9665 має на меті запобігти незаконній вирубці та продажу деревини в Україні. Однак від нього, ймовірніше за все, постраждають звичайні жителі сіл фото з відкритих джерел

Карати громадян можуть також за сінокосіння і пасіння худоби, заготівля очерету, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід на ділянках, де це заборонено або допускається тільки за лісовими квитками.

Таке порушення передбачатиме накладення штрафу на громадян від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 – 850 грн) і на посадових осіб – від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 – 5 100 грн).

Що кажуть депутати, які ініціювали закон

Ухвалений закон №9665 на сайті Верховної Ради має 26 ініціаторів, серед нардепи від «Слуги народу» Данило Гетьманцев.

«Напевно з кимось підписав…. це ж навіть не мій закон, де я був співавтором, можливо, так воно і було, але ж воно змінюється між першим та другим читанням. Тобто там можливі були зміни, не готовий вам коментувати його», – заявив він у коментарі Суспільному.

Нардепка від «Слуги народу» Марина Мезенцева-Федоренко пообіцяла прокоментувати пізніше, пославшись на зайнятість. Нардеп від «слуг» Юрій Камельчук відповів наступне: «Моя мотивація стосується покарання за незаконну вирубку. Вона стосується усіх».

Також ми намагались отримати роз’яснення від голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса. На дзвінки та повідомлення він не відповідає. 15 жовтня закон направлений на підпис президенту України.

Як законопроєкт оцінюють адвокати

Якщо законопроєкт набере чинності, правопорушниками можуть стати чи не усі жителі сіл у багатьох областях України. Комусь загрожуватиме штраф, а комусь і кримінальна відповідальність.

Як пояснив адвокат Олексій Кінебас, більшість жителів сіл на Чернігівщині – потенційні порушники за новими нормами: «Цей закон не має жодних перехідних положень, це означає, що цей закон підписує президент, він вступає в силу, потім до людини, яка зберігає дрова на 30 тис. грн приходять працівники поліції і є кримінальне провадження. Особа каже, я там прибав ці дрова влітку чи восени, чи взагалі минулого року, – це жодним чином його не звільняє від відповідальності, бо він зберігає дрова зараз. Це може призвести до адміністративної відповідальності або ж в залежності від обсягу, до кримінальної відповідальності».

Олексій Кінебас має сподівання, що президент накладе вето на цей законопроєкт.

Загалом юристи заявляють, що збільшення відповідальності за вирубку дерев і незаконне збереження дров може мати вкрай негативні наслідки для жителів сіл, для яких дрова залишаються основним видом палива взимку.

Адже від ухвалення закону постраждають пересічні селяни, які купують дрова без документів. До кримінальної чи адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті навіть ті жителі сільської місцевості, хто заготовляв дрова на власних ділянках, але не має документів.

Реакція українців

Законопроєкт наробив чимало галасу серед українців, які проживають у селах та містечках.

Командувач Української добровольчої армії, екслідер «Правого сектора» Дмитро Ярош на Facebook-сторінці достатньо гостро відреагував на такий законопроєкт.

скриншот: Дмитро Ярош

«Красномовною» була реакція у вигляді мемів, у яких користувачі обігравали цю ситуацію.

фото з відкритих джерел

скриншот: X / Serhii Kalinets

Наразі президент ще не підписав законопроєкт.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт №9665. Цим самим суттєво збільшивши штраф за самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід – від 425 до 850 грн.