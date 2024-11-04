РПЦ відповіла 30 архієреям Московської церкви, які виступили проти усунення донецького ієрарха

24 жовтня синод РПЦ ухвалив рішення звільнити митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона від управління Донецькою єпархією УПЦ МП та відправити його на спокій

Керівник пресслужби РПЦ похвалив митрополита Донецького Іларіона, однак дав зрозуміти, що рішення про його відставку не скасовуватимуть

Російська православна церква (РПЦ) відреагувала на звернення архієреїв Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) щодо звільнення митрополита Донецького Іларіона, заявивши, що не збирається скасовувати рішення про його відставку. Про це повідомив керівник пресслужби Московського патріархату Володимир Легойда у своєму телеграм-каналі.

За словами речника, такі дії на тимчасово окупованих територіях України продиктовані «необхідністю змін, і тому ніхто їх скасовувати не буде».

Легойда заявив, що рішення про порядок управління єпархіями на тимчасово окупованих територіях Донеччини «приймаються священновладдям РПЦ в особливих умовах воєнних дій, коли перебіг церковного життя вимагає таких рішень».

Керівник пресслужби РПЦ похвалив митрополита Донецького Іларіона за «будівництво храмів та виховання багатьох священнослужителів», однак дав зрозуміти, що рішення про його відставку не скасовуватимуть, «оскільки нинішнє становище у регіоні, де йдуть бої та щодня гинуть люди, диктує необхідність змін», пославшись на рішення Синоду РПЦ ще від 1920 року.

«Прецедентом вирішення подібних ситуацій є указ № 362 від 7/20 листопада 1920 року святителя Тихона, патріарха московського, священного синоду та вищої Церкви», – написав Легойда.

Нагадаємо, що 29 архієреїв Української православної церкви Московського патріархату засудили дії РПЦ щодо звільнення ієрархів УПЦ МП на тимчасово окупованих територіях.

Як відомо, 24 жовтня 2024 року синод РПЦ ухвалив рішення звільнити митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона від управління Донецькою єпархією УПЦ МП та відправити його на спокій. Раніше були звільнені архиєреї інших єпархій УПЦ МП на територіях, тимчасово окупованих Росією. Водночас у BBC Україна зауважують, що ця заява з'явилася «за спиною» Онуфрія і без його підтримки.