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Санду перемогла на виборах у Молдові, окупанти вдарили по супермаркету Харкова: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Санду перемогла на виборах у Молдові, окупанти вдарили по супермаркету Харкова: головне за ніч
Головні події ночі проти 4 листопада
фото з відкритих джерел

Майя Санду набрала більшість голосів під час виборів президента Молдови

Під час виборів у Молдові чинна президентка країни Майя Санду отримала більшість голосів. Російські загарбники завдали удар КАБом по Харкову, є постраждалі та руйнування. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 4 листопада, щоб ви були в курсі подій:

Майя Санду виграла вибори в Молдові

Санду перемогла на виборах у Молдові, окупанти вдарили по супермаркету Харкова: головне за ніч фото 1
фото з відкритих джерел

У Молдові завершилося голосування у другому турі президентських виборів, на яких чинний президент та ініціатор зміцнення зв'язків з Європою Майя Санду змагалась з колишнім генпрокурором Олександром Стояногло – його вважають прихильником зближення з Росією. 

Станом на 06:30 було опрацьовано 99,5% всіх протоколів. За Санду проголосувало 55,25% виборців, а за її опонента – 44,75%.

Рятувальники показали наслідки влучання КАБа в Харкові: більше 10 постраждалих

Санду перемогла на виборах у Молдові, окупанти вдарили по супермаркету Харкова: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел

Окупанти вкотре обстріляли Харків ввечері 3 листопада. За інформацією очільника міста Ігора Терехова, росіяни влучили у супермаркет в Шевченківському районі. Наразі відомо про 13 постраждалих. Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки російського удару.

«Одне з влучань зафіксовано неподалік житлової забудови Шевченківського району міста Харкова. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі, будівля супермаркету та інші торгівельні об'єкти», – заявили в ДСНС.

Камала Гарріс достроково проголосувала на виборах у США

Санду перемогла на виборах у Молдові, окупанти вдарили по супермаркету Харкова: головне за ніч фото 3
фото з відкритих джерел

Кандидатка в президенти США Камала Гарріс достроково віддала свій голос на виборах президента країни. Віце-президентка обрала голосування поштою. Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Я щойно заповнила свій бюлетень для голосування», – сказала вона журналістам у неділю після відвідування церковної служби в Детройті.

Британські фермери передали для ЗСУ майже 40 позашляховиків

Санду перемогла на виборах у Молдові, окупанти вдарили по супермаркету Харкова: головне за ніч фото 4
Фото: Максим Козицький у Facebook.

У рамках ініціативи «Пікапи для миру» волонтери та фермери передали Львівщині 38 позашляховиків для українських військових. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Facebook.

«І ще одна чудова новина для транспортного підсилення наших оборонців: британські фермери та волонтери доправили на Львівщину ще 38 позашляховиків на потреби українських воїні», – йдеться в повідомленні.

ЦАХАЛ вперше провів наземну операцію на території Сирії

Санду перемогла на виборах у Молдові, окупанти вдарили по супермаркету Харкова: головне за ніч фото 5
фото з відкритих джерел

У неділю ізраїльські військові заявили, що провели наземний рейд на територію Сирії, захопивши сирійського громадянина, пов'язаного з іранськими мережами. Це перший випадок у поточній війні, коли Ізраїль офіційно повідомив про дії своїх військ у Сирії. Про це інформує AP.

Ізраїль завдавав авіаударів по території Сирії кілька разів за останній рік, націлюючись на членів ліванської Хезболли та іранських посадовців, оскільки Іран є близьким союзником як Хезболли, так і Сирії. Однак раніше він не публікував інформації про наземні операції в Сирії.

Іран застосує ще більше боєголовок та потужнішу зброю проти Ізраїлю – WSJ

Санду перемогла на виборах у Молдові, окупанти вдарили по супермаркету Харкова: головне за ніч фото 6
фото з відкритих джерел

Іран посилив агресивну риторику, зокрема через дипломатичні канали з іншими арабськими країнами, заявляючи про підготовку нового масштабного удару по Ізраїлю із застосуванням боєголовок потужніших, ніж раніше. Про це повідомляє The Wall Street Journal у ніч на неділю, посилаючись на іранські та єгипетські офіційні джерела.

«На тлі застережень США уникати нападів на Ізраїль, Іран надсилає сміливий дипломатичний сигнал: планує широкий удар із використанням ще потужніших боєголовок та інших видів зброї», – зазначається у повідомленні.

 

 

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Теги: окупанти державна служба вибори прокурор Камала Гарріс Майя Санду пікапи

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