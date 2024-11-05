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Без опадів, але із заморозками: прогноз погоди на 5 листопада

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Без опадів, але із заморозками: прогноз погоди на 5 листопада
Прогноз погоди на 5 листопада
Фото: glavcom.ua

По всій території України 5 листопада очікується ясна погода, зранку заморозки

5 листопада українців очікує сонячна погода, подекуди буде хмарно. За прогнозами синоптиків зранку очікуються заморозки, опади не прогнозуються.  Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -2-4°C, а на півдні країни до -1-+1°C. Вдень повітря прогріється до +5-7°C, а на півдні та в Криму буде тепліше – +6-8°C. Протягом дня погода буде сонячною, без опадів.

Прогноз погоди на 5 листопада
Прогноз погоди на 5 листопада
Фото: Укргідрометцентр

У Київській області також очікується сонячний день без опадів, але із мінливою хмарністю. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1-3°C, а вдень підніметься до +5-7°C. У Києві вночі очікується близько -2°C, а вдень - +6°C.

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Теги: прогноз погоди повітря вітер погода Київ Україна

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