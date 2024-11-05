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Агенти РФ втручаються в результати виборів у Молдові, США підтримують протести у Грузії: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Агенти РФ втручаються в результати виборів у Молдові, США підтримують протести у Грузії: головне за ніч
Основні події ночі проти 5 листопада
фото з відкритих джерел

Росіяни намагаються вплинути на остаточний результат виборів у Молдові

Державний департамент США заявив, що буде тиснути на владу Грузії, щоб вона дослухалась до мітингувальників. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 5 листопада, щоб ви були в курсі подій:

США готові тиснути на владу Грузії, щоб вона пішла на поступки протестувальникам – Держдеп

Агенти РФ втручаються в результати виборів у Молдові, США підтримують протести у Грузії: головне за ніч фото 1
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати підтримують прагнення грузинського народу до вступу в ЄС і євроатлантичну спільноту та готові посилити тиск на владу Грузії, щоб вона виконала вимоги своїх громадян, які вийшли на акції протесту. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер у понеділок у Вашингтоні, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми чітко дали зрозуміти, що підтримуємо народ Грузії. Ми чітко наголосили, що підтримуємо їхні прагнення до ЄС. Ми чітко підкреслили, що підтримуємо їх подальшу інтеграцію з їхніми євроатлантичними партнерами», – наголосив речник Держдепартаменту США.

У Молдові російські агенти намагаються скасувати перемогу Санду на виборах – ISW

Агенти РФ втручаються в результати виборів у Молдові, США підтримують протести у Грузії: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел

Російські та прокремлівські агенти розпочали інформаційну операцію, спрямовану на дискредитацію перемоги Майї Санду на виборах президента Республіки Молдова, намагаючись поставити під сумнів результати підрахунку голосів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що Партія соціалістів Республіки Молдова назвала політика «нелегітимним президентом».

МВС Росії звітує про рекордну кількість справ за статтею про теракт 

Агенти РФ втручаються в результати виборів у Молдові, США підтримують протести у Грузії: головне за ніч фото 3
фото з відкритих джерел

МВС Росії цього року зафіксувало рекордну кількість справ за статтею про теракт, що є найвищим показником за весь час ведення статистики. Про це повідомляє видання «Верстка» у своєму Telegram-каналі з посиланням на дані звіту відомства країни-агресора. 

Статистика почала зростати після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У 2022 році МВС зареєструвало 127 терактів, а у 2023-му їхня кількість зросла втричі – до 410. Станом на кінець липня 2024 року відомство нарахувало 403 теракти, а до кінця вересня – вже 601.

Ізраїль ліквідував керівника розвідки «Хезболли» в Сирії

Агенти РФ втручаються в результати виборів у Молдові, США підтримують протести у Грузії: головне за ніч фото 4
фото з відкритих джерел

Ізраїльська армія провела операцію, в ході якої з повітря були знищені об'єкти, що належать до штаб-квартири розвідки «Хезболли» в Сирії. Ліквідовано керівника розвідувального підрозділу угруповання Махмуда Мохаммеда Шахіна. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Військові повідомляють, що удар був завданий по центральному розвідувальному органу «Хезболли», який відповідає за аналіз розвідувальної інформації, управління розвідувальною діяльністю та, за можливості, збір і виявлення розвідувальної інформації.

КНДР запустила чергову балістичну ракету в бік Японського моря

Агенти РФ втручаються в результати виборів у Молдові, США підтримують протести у Грузії: головне за ніч фото 5
фото з відкритих джерел

Північна Корея вранці у вівторок, 5 листопада, здійснила пуск балістичної ракети в бік Японського моря, про це повідомило видання Reuters із посиланням на військових Південної Кореї. 

Запуск відбувся лише через кілька днів після того, як Пхеньян оголосив про випробування міжконтинентальної балістичної ракети, що викликало засудження з боку Південної Кореї, Сполучених Штатів та Японії. У відповідь ці три країни провели спільні військові навчання.

Ворог вдарив КАБами по Харкову

Агенти РФ втручаються в результати виборів у Молдові, США підтримують протести у Грузії: головне за ніч фото 6
фото з відкритих джерел

У Харкові в ніч на 5 листопада пролунали вибухи під час російського обстрілу. Ворог запустив керовані авіабомби (КАБи) у бік міста. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

В районі міста Харків близько 00:07 пролунала серія вибухів.

Місцевих жителів просять залишатися в укриттях до зняття загрози ворожої повітряної атаки. Крім того, надійшло попередження про можливі повторні обстріли з боку російських окупантів.

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Теги: Молдова армія військові навчання Північна Корея навчання Олег Синєгубов Ігор Терехов ворог російські агенти

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