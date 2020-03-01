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    У Франції через коронавірус закрили Лувр

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    У музеї заявили, що відшкодують вартість квитка тим, хто не зміг потрапити до Лувру 1 березня - У Франції через коронавірус закрили Лувр
    У музеї заявили, що відшкодують вартість квитка тим, хто не зміг потрапити до Лувру 1 березня

    У музеї відшкодують вартість квитка тим, хто не зміг потрапити до Лувру 1 березня

    Найбільш відвідуваний музей у світі, паризький Лувр 1 березня зачинився для туристів через страх поширення коронавірусу.

    Про це повідомили в музеї.

    Через проведення наради персоналу щодо поширення вірусу Лувр не зміг відчинитися вранці.

    Люди все ще чекали на можливе відкриття тоді, як представники музею повідомили, що Лувр буде зачинений протягом неділі.

    У музеї заявили, що відшкодують вартість квитка тим, хто не зміг потрапити до Лувру 1 березня.

    Напередодні уряд Франції ухвалив рішення заборонити громадські зібрання, що проходять у приміщеннях за участі понад п'яти тисяч людей.

    Ще одна зустріч профспілок і менеджменту музею щодо запобігання поширенню коронавірусу запланована в Луврі на понеділок.

    Щодня Лувр відвідують десятки тисяч туристів з різних країн.

    У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

    За останніми даними, загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, у світі складає 2978 осіб.

    Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

    Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня. 

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