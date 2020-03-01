У Чехії зафіксували перші випадки китайського коронавірусу



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У трьох пацієнтів виявляли «легкі симптоми»

Влада Чехії підтвердила перші три випадки інфікування коронавірусом Covid-19.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Адам Войтех, повідомляє Reuters.

На пресконференції представники охорони здоров’я заявили, що у трьох пацієнтів виявляли «легкі симптоми», вони їхали з півночі Італії.

Нагадаємо, кількість заражених в Китаї досягла 79824 особи. Всього у світі – 86982. У свою чергу, одужали за останніми даними 41625 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Китай, Південна Корея, Італія та Іран.

У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.

Як повідомлялося, у середу, 4 березня, в Празі через поширення в світі нового виду коронавірусу відбудеться зустріч представників Вишеградської четвірки (V4), в яку входять Чехія, Польща, Словаччина і Угорщина.

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