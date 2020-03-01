З лайнера Diamond Princess висадили останніх пасажирів



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З лайнера Diamond Princess висадили останніх пасажирів

Корабель покинули приблизно 130 членів екіпажу

Останню групу людей з круїзного лайнера Diamond Princess, що знаходився на карантині в порту Йокагама (Японія), 1 березня висадили на берег.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Японії, пише Japan Bullet.

Корабель покинули приблизно 130 членів екіпажу. Тепер вони мають відбути 2 тижні карантину в державній установі в префектурі Сайтама, поблизу Токіо. Після цього та повторного тестування на коронавірус їм дозволять залишити Японію.

Міністр також заявив, що судно продезінфікують, і воно буде проходити технічне обслуговування на причалі. Також уточнив, що у всіх чиновники його відомства, які були на борту лайнера, перевірили негативність на вірус. Водночас вони ще 2 тижні будуть працювати вдома.

Було відомо про 705 випадків зараження серед людей на круїзному лайнері Diamond Princess, що стояв на 14-денному карантині в порту Японії. На борту було 25 українців — усі члени екіпажу. Серед них 4 інфікувалися коронавірусом.

У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

За останніми даними, загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, у світі складає 2978 осіб.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.