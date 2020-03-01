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    З лайнера Diamond Princess висадили останніх пасажирів

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    З лайнера Diamond Princess висадили останніх пасажирів - З лайнера Diamond Princess висадили останніх пасажирів
    З лайнера Diamond Princess висадили останніх пасажирів

    Корабель покинули приблизно 130 членів екіпажу

    Останню групу людей з круїзного лайнера Diamond Princess, що знаходився на карантині в порту Йокагама (Японія), 1 березня висадили на берег.

    Про це повідомив міністр охорони здоров’я Японії, пише Japan Bullet.

    Корабель покинули приблизно 130 членів екіпажу. Тепер вони мають відбути 2 тижні карантину в державній установі в префектурі Сайтама, поблизу Токіо. Після цього та повторного тестування на коронавірус їм дозволять залишити Японію.

    Міністр також заявив, що судно продезінфікують, і воно буде проходити технічне обслуговування на причалі. Також уточнив, що у всіх чиновники його відомства, які були на борту лайнера, перевірили негативність на вірус. Водночас вони ще 2 тижні будуть працювати вдома.

    Було відомо про 705 випадків зараження серед людей на круїзному лайнері Diamond Princess, що стояв на 14-денному карантині в порту Японії. На борту було 25 українців — усі члени екіпажу. Серед них 4 інфікувалися коронавірусом.

    У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

    За останніми даними, загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, у світі складає 2978 осіб.

    Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

    Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня. 

    Японія смерть корабель Порту вірус коронавірус
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