У Франції через вибух піротехніки загинула одна людина, ще півсотні постраждали



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Фото: dna.fr

Серед постраждалих внаслідок вибуху 31 особа зазнала тимчасових травм, 17 людей отримало тілесні ушкодження

У Франції через необережне поводження з піротехнікою у новорічну ніч 50 людей отримали поранення, одна людина загинула. Про це повідомляє Dernieres Nouvelles d’Alsace.

Загалом на сході Франції 50 осіб отримало поранення в новорічну ніч через використання петард. У місті Агно під час роботи з петардою загинув чоловік років тридцяти.

Наразі за розпорядженням прокуратури Страсбурга проводиться розслідування з метою з’ясування обставин його смерті.

Також, серед постраждалих 31 особа зазнала тимчасових травм, 17 людей отримало тілесні ушкодження. Окрім того, 43% жертв отримали травми рук і 20% очей.