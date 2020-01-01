У Франції через вибух піротехніки загинула одна людина, ще півсотні постраждали
Фото: dna.fr
Серед постраждалих внаслідок вибуху 31 особа зазнала тимчасових травм, 17 людей отримало тілесні ушкодження
У Франції через необережне поводження з піротехнікою у новорічну ніч 50 людей отримали поранення, одна людина загинула. Про це повідомляє Dernieres Nouvelles d’Alsace.
Загалом на сході Франції 50 осіб отримало поранення в новорічну ніч через використання петард. У місті Агно під час роботи з петардою загинув чоловік років тридцяти.
Наразі за розпорядженням прокуратури Страсбурга проводиться розслідування з метою з’ясування обставин його смерті.
Також, серед постраждалих 31 особа зазнала тимчасових травм, 17 людей отримало тілесні ушкодження. Окрім того, 43% жертв отримали травми рук і 20% очей.