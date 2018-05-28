У Франції чоловік загинув від вибуху гранати, яку купив на ринку
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Розсилка
68-річний житель комуни Дамлев'єр купив на ринку чотири гранати
У Франції місцевий житель помер від вибуху гранати, яку купив на ринку. Про це повідомляє видання Est Republicain.
Як наголошується, 68-річний житель Дамлев'єр купив на ринку чотири гранати. Коли він намагався провести якісь дії з однією з них в гаражі, снаряд вибухнув.
Чоловік помер на місці.
З найближчих будинків були евакуйовані 40 осіб.
Також повідомляється, що поліція помістила продавця під варту за зберігання зброї і ненавмисне вбивство.
Як повідомив прокурор, при обшуку прилавку продавця була виявлена ще одна граната.