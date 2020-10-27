У Франції різко впала кількість нових випадків зараження коронавірусом



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За останні 24 години до реанімації потрапили 357 нових пацієнтів, таких показників не було з квітня

За минулу добу зафіксовано 26 771 нових випадків коронавірусу, це майже вдвічі менше у порівнянні з неділею 25 жовтня, коли було підтверджено рекордні 52 000 нових заражень

У Франції кількість нових випадків коронавірусу, виявлених за минулу добу, становила 26 771 – це майже вдвічі менше у порівнянні з неділею 25 жовтня, коли було підтверджено рекордні 52 000 нових заражень. Про це повідомляє Le Figaro.

Відзначається, що за останні 24 години до реанімації потрапили 357 нових пацієнтів, таких показників не було з квітня. Поточна потужність реанімацій в країні становить близько 5800 ліжок, на сьогодні 2761 пацієнтів з Covid-19 перебувають в інтенсивній терапії.

Наголошується, що продовжує зростати рівень позитивних тестів: у понеділок він склав 17,8%, проти 17% у неділю та лише 4,5% у вересні.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2314 нових пацієнтів, що призвело до загальної кількості госпіталізацій у країні до 17761.

Кількість загиблих також серйозно збільшилася: за 24 години в лікарні зафіксовано 258 нових смертей (проти 116 напередодні). Подібних показників не фіксували з квітня. Загалом внаслідок епідемії в країні загинуло щонайменше 35 018 людей.

Як повідомлялося, влада Франції розглядає посилення карантину. Серед нових заходів, які можуть бути введені, розглядаються перенесення початку комендантської години на вечірній час, заборона на вихід з дому у вихідні, крім необхідних поїздок, а також закриття незначних магазинів.

Проєкт нових обмежень буде представлений на цьому тижні президенту Еммануелю Макрону.

До відома, у світі станом на 27 жовтня коронавірусом заразилися вже 43 777 856 людей. Від початку пандемії одужало понад 32 182 568 осіб, а кількість померлих зросла до 1 164 520 людей.