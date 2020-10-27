  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Чехія запровадила комендантську годину

    • Розсилка
    <p>Виключенням з правил будуть термінові робочі поїздки</p> - Чехія запровадила комендантську годину

    Виключенням з правил будуть термінові робочі поїздки

    Введені раніше обмеження не змогли дати належного ефекту в боротьбі з коронавірусною інфекцією, заявили в уряді Чехії

    Чеський уряд з середи, 28 жовтня, вводить заборону на пересування громадян з 21:00 до 05:00 ранку за місцевим часом в зв'язку зі збільшенням темпів поширення коронавірусу.

    Про це заявив міністр охорони здоров'я Чехії Роман Примула.

    «Обмеження, що діють в Чехії протягом останніх днів, не дали належного ефекту, – зазначив він. – Уряд ухвалив рішення їх посилити. З 28 жовтня до 3 листопада забороняється вільне пересування громадян з 21:00 до 04:59  територією Чехії».

    У той же час, допускаються деякі виключення з правил.

    «Це термінові робочі поїздки і виходи з будинку для виконання обов'язків, пов'язаних із забезпеченням громадського порядку і наданням медичної допомоги населенню. Можна здійснювати невідкладні поїздки. Дозволено вигул собак в радіусі 500 м від будинку», – уточнив міністр.

    Крім того, громадянам рекомендували обмежити соціальні контакти, а роботодавців попросили максимально перевести працівників на віддалену форму роботи.

    За словами Примули, в країні з населенням майже 10,7 млн осіб може налічуватися до півмільйона тих, які заразилися коронавірусом. Більшість з них не перевірялися на наявність інфекції.

    До слова, влада Франції розглядає перенесення початку комендантської години на вечірній час.

    Нагадаємо, в Австрії можуть ввести жорсткий карантин через спалах Covid-19.

    Також влада Литви вирішила посилити карантин у кількох регіонах.

    здоров'я міністр Чехія карантин уряд коронавірус комендантська година
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies