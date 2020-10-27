Чехія запровадила комендантську годину



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Виключенням з правил будуть термінові робочі поїздки

Введені раніше обмеження не змогли дати належного ефекту в боротьбі з коронавірусною інфекцією, заявили в уряді Чехії

Чеський уряд з середи, 28 жовтня, вводить заборону на пересування громадян з 21:00 до 05:00 ранку за місцевим часом в зв'язку зі збільшенням темпів поширення коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Чехії Роман Примула.

«Обмеження, що діють в Чехії протягом останніх днів, не дали належного ефекту, – зазначив він. – Уряд ухвалив рішення їх посилити. З 28 жовтня до 3 листопада забороняється вільне пересування громадян з 21:00 до 04:59 територією Чехії».

У той же час, допускаються деякі виключення з правил.

«Це термінові робочі поїздки і виходи з будинку для виконання обов'язків, пов'язаних із забезпеченням громадського порядку і наданням медичної допомоги населенню. Можна здійснювати невідкладні поїздки. Дозволено вигул собак в радіусі 500 м від будинку», – уточнив міністр.

Крім того, громадянам рекомендували обмежити соціальні контакти, а роботодавців попросили максимально перевести працівників на віддалену форму роботи.

За словами Примули, в країні з населенням майже 10,7 млн осіб може налічуватися до півмільйона тих, які заразилися коронавірусом. Більшість з них не перевірялися на наявність інфекції.

До слова, влада Франції розглядає перенесення початку комендантської години на вечірній час.

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