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    Партія Меркель перенесла обрання нового лідера через коронавірус

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    Якщо коронавірусом не дозволить, то партійне зібрання проведуть в онлайнрежимі, а лідера оберуть голосуванням поштою - Партія Меркель перенесла обрання нового лідера через коронавірус
    Якщо коронавірусом не дозволить, то партійне зібрання проведуть в онлайнрежимі, а лідера оберуть голосуванням поштою

    З'їзд Християнсько-демократичного союзу був запланований на 4 грудня

    Президія Християнсько-демократичного союзу (ХДС) на засіданні у понеділок, 26 жовтня, ухвалила рішення перенести запланований на 4 грудня у Штутарті з'їзд партії на наступний рік з огляду на поширення коронавірусу в Німеччині. Повідомляє інформагенція dpa.

    Зазначається, що на цьому з'їзді мають обрати нового лідера консервативної політсили.

    «У з'їзді запланована участь 1001 делегата. Якщо у майбутньому ситуація з коронавірусом не дозволить зібрати таку кількість людей, це партійне зібрання проведуть в онлайнрежимі, а лідера оберуть голосуванням поштою. У середині грудня керівництво ХДС оцінить ситуацію, щоб визначити наступні кроки», – заявив генеральний секретар Пауль Ціміак (Paul Ziemiak).

    Серед основних кандидатів на пост лідера партії троє політиків:

    прем'єр-міністр Північного Рейну-Вестфалії Армін Лашет (Armin Laschet),

    ексголова парламентської фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фрідріх Мерц (Friedrich Merz),

    голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттґен (Norbert Röttgen).

    Нагадаємо, нинішня лідерка ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) 10 лютого заявила, що залишить посаду голови партії та не висуватиметься на пост канцлерки Німеччини. При цьому вона залишиться міністеркою оборони ФРН.

    Крамп-Карренбауер обіймає посаду голови ХДС з 7 грудня 2018 року. До Крамп-Карренбауер партію ХДС 18 років очолювала чинна канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel).

    Німеччина Ангела Меркель партії інтернет Фрідріх Мерц коронавірус
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